«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

25 сентября 2024 года на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Галатасарай» примет ПАОК. Турецкий гранд на подъеме после отличных выступлений в последних матчах, в то время как греческая команда также демонстрирует стабильность. Противостояние обещает быть захватывающим.

«Галатасарай»

«Галатасарай» находится в отличной форме, выиграв последние 5 матчей. Команда забила 24 гола и пропустила всего 6, показывая свою мощь в атаке. Важным фактором успеха является надежная игра форвардов, особенно Дрисса Мерлен, который забил 5 голов в последних матчах. В обороне турецкий клуб продолжает пропускать, однако их атака перекрывает большинство недостатков защиты.

Последние матчи «Галатасарая»:

Фенербахче 1:3 «Галатасарай» (Суперлига)

«Галатасарай» 3:1 Газиантеп (Суперлига)

«Галатасарай» 5:0 Ризеспор (Суперлига)

«Галатасарай» 8:3 Касымпаша (товарищеский матч)

Адана Демирспор 1:5 «Галатасарай» (Суперлига)

ПАОК

Греческий ПАОК также в хорошей форме, несмотря на ничью с «Панатинаикосом». В последних 5 матчах команда забила 10 голов и пропустила всего 2. Оборона «ПАОК» выглядит более надежной, чем у «Галатасарая», и команда регулярно находит пути к воротам соперников. Стоит отметить, что в Лиге Европы «ПАОК» одержал уверенную победу над «Шэмрок Роверс».

Последние матчи ПАОК:

Волос 1:4 «ПАОК» (Суперлига)

«ПАОК» 0:0 Панатинаикос (Суперлига)

Атромитос 1:2 «ПАОК» (Суперлига)

Шэмрок Роверс 0:2 «ПАОК» (Лига Европы)

«ПАОК» 2:0 Панетоликос (Суперлига)

Личные встречи

Ранее «Галатасарай» и «ПАОК» не встречались в официальных матчах, что добавляет интриги их первому очному поединку в Лиге Европы.

Статистика

«Галатасарай»

Забивает в среднем: 4.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 24 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

5 побед в последних 5 матчах

ПАОК

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды находятся в отличной форме, однако «Галатасарай» выглядит более мощным в атаке. «ПАОК» может оказать сопротивление, особенно в обороне, но турецкий клуб должен использовать преимущество домашнего стадиона и свою агрессивную атаку. Ожидается результативный матч с доминированием «Галатасарая».

Рекомендации для ставок:

Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Галатасарая» за коэффициент 1.75.