«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

25 сентября 2024 года на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Галатасарай» примет ПАОК. Турецкий гранд на подъеме после отличных выступлений в последних матчах, в то время как греческая команда также демонстрирует стабильность. Противостояние обещает быть захватывающим.
«Галатасарай»
«Галатасарай» находится в отличной форме, выиграв последние 5 матчей. Команда забила 24 гола и пропустила всего 6, показывая свою мощь в атаке. Важным фактором успеха является надежная игра форвардов, особенно Дрисса Мерлен, который забил 5 голов в последних матчах. В обороне турецкий клуб продолжает пропускать, однако их атака перекрывает большинство недостатков защиты.
Последние матчи «Галатасарая»:
- Фенербахче 1:3 «Галатасарай» (Суперлига)
- «Галатасарай» 3:1 Газиантеп (Суперлига)
- «Галатасарай» 5:0 Ризеспор (Суперлига)
- «Галатасарай» 8:3 Касымпаша (товарищеский матч)
- Адана Демирспор 1:5 «Галатасарай» (Суперлига)
ПАОК
Греческий ПАОК также в хорошей форме, несмотря на ничью с «Панатинаикосом». В последних 5 матчах команда забила 10 голов и пропустила всего 2. Оборона «ПАОК» выглядит более надежной, чем у «Галатасарая», и команда регулярно находит пути к воротам соперников. Стоит отметить, что в Лиге Европы «ПАОК» одержал уверенную победу над «Шэмрок Роверс».
Последние матчи ПАОК:
- Волос 1:4 «ПАОК» (Суперлига)
- «ПАОК» 0:0 Панатинаикос (Суперлига)
- Атромитос 1:2 «ПАОК» (Суперлига)
- Шэмрок Роверс 0:2 «ПАОК» (Лига Европы)
- «ПАОК» 2:0 Панетоликос (Суперлига)
Личные встречи
Ранее «Галатасарай» и «ПАОК» не встречались в официальных матчах, что добавляет интриги их первому очному поединку в Лиге Европы.
Статистика
«Галатасарай»
- Забивает в среднем: 4.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 24 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 5 побед в последних 5 матчах
ПАОК
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
- 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Обе команды находятся в отличной форме, однако «Галатасарай» выглядит более мощным в атаке. «ПАОК» может оказать сопротивление, особенно в обороне, но турецкий клуб должен использовать преимущество домашнего стадиона и свою агрессивную атаку. Ожидается результативный матч с доминированием «Галатасарая».
Рекомендации для ставок:
- Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Галатасарая» за коэффициент 1.75.