Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

25 сентября 2024, 20:50
Галатасарай
25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
3 : 1
Завершен
ПАОК
48' А. Рахман Баба (АГ) 75' Ю. Акгюн 90+5' М. Икарди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
(К) ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Андрия Живкович
(К) ЦП
2
Мади Камара
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
73
Берат Луш
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Константинос Тимианис
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
22
Штефан Шваб
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
3-1-2-2-2
19
Гювенк
23
Айхан
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Мертенс
45
Осимхен
4-3-1-2
24
Котарски
94
Кедзиора
21
Баба
25
Колли
17
Кастро
21
Оздоев
14
Живкович
2
Камара
45
Константелиас
63
Чалов
11
Тайсон
23
Айхан
15
Йелерт
15
Йелерт
23
Айхан
10
Мертенс
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Мертенс
11
Акгюн
10
Кутлу
10
Кутлу
11
Акгюн
53
Йилмаз
44
Батшуайи
44
Батшуайи
53
Йилмаз
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
2
Камара
8
Бакайоко
8
Бакайоко
2
Камара
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
63
Чалов
9
Тиссудали
9
Тиссудали
63
Чалов
Остались в запасе
Галатасарай
ПАОК
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
77
Кирил Десподов
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
77
Кирил Десподов
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Галатасарай - ПАОК
1
1
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
9
Офсайды
2
4
Количество передач
509
425
Сейвы
4
7
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против ПАОКа, 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – ПАОК

«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ПАОК Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
5
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+