25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-1-2-2-2
19
Гювенк
23
Айхан
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Мертенс
45
Осимхен
4-3-1-2
24
Котарски
94
Кедзиора
21
Баба
25
Колли
17
Кастро
21
Оздоев
14
Живкович
2
Камара
45
Константелиас
63
Чалов
11
Тайсон
23
Айхан
15
Йелерт
15
Йелерт
23
Айхан
10
Мертенс
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Мертенс
11
Акгюн
10
Кутлу
10
Кутлу
11
Акгюн
53
Йилмаз
44
Батшуайи
44
Батшуайи
53
Йилмаз
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
2
Камара
8
Бакайоко
8
Бакайоко
2
Камара
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
63
Чалов
9
Тиссудали
9
Тиссудали
63
Чалов
Остались в запасе
Галатасарай
ПАОК
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
77
Кирил Десподов
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
77
Кирил Десподов
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Галатасарай - ПАОК
1
1
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
9
Офсайды
2
4
Количество передач
509
425
Сейвы
4
7
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против ПАОКа, 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – ПАОК
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»