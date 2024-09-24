«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

25 сентября 2024 года на стадионе Аспмюра норвежский «Буде-Глимт» примет португальский «Порту» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Обе команды показывают яркий и атакующий футбол, что обещает зрелищное противостояние. Это первая встреча этих клубов на европейской арене.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» традиционно силeн на своeм поле, одержав 8 побед подряд дома. Команда стабильно забивает, как показывают результаты последних матчей – 11 голов в 5 играх. Однако стоит отметить, что в обороне у норвежцев имеются проблемы – 6 пропущенных голов за тот же период. Особенное внимание стоит уделить их победам с крупным счeтом, таким как 6:0 против «Сарпсборга».

Последние матчи:

«Порту» продолжает демонстрировать высокие результаты, выиграв 4 из последних 5 матчей. Команда остаeтся одной из лучших в Португалии, надeжно выступая как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах португальцы забили 9 голов и пропустили лишь 3. Их последняя победа 3:0 над «Витория Гимараэш» подчeркивает текущую форму команды.

Последние матчи:

Личные встречи

У команд нет истории очных встреч, что делает этот матч особенно интригующим.

Статистика

«Буде-Глимт»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

8 побед подряд дома

«Порту»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

Не проигрывает в 20 из 22 последних матчей

Прогноз на матч

«Буде-Глимт» силeн дома, но их проблемы в обороне могут стать ключевым фактором в этом матче. «Порту» играет надeжно и организованно, что даeт им преимущество, особенно на фоне нестабильной игры норвежцев в защите. Ожидается, что португальская команда будет контролировать ход игры, но «Буде-Глимт» способен удивить, особенно в родных стенах.

Рекомендации для ставок:

Победа «Порту» – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Порту» за коэффициент 1.85.