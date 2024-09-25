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  • «Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

25 сентября 2024, 18:35
Буде-Глимт
25.09.2024, среда, 19:45
Лига Европы, 1 тур
3 : 2
Завершен
Порту
15' К. Хег 40' Й. Хеуге 62' Й. Хеуге
8' С. Омородион
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
14
Ульрик Салтнес
(К) ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Нино Цугель
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
10
Андре Франку
АП
21
Дениз Гюль
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Нильсен
4
Бьортуфт
7
Берг
20
Сьоволд
14
Салтнес
26
Эвьен
10
Хеуге
25
Мяяття
9
Хег
4-2-1-2-1
99
Кошта
17
Мариу
18
Перес
2
Зе Педру
74
Моура
8
Груйич
46
Эустакиу
6
Гонсалес
11
Борхес
24
Хайме
9
Омородион
26
Эвьен
19
Фет
19
Фет
26
Эвьен
14
Салтнес
94
Миккельсен
94
Миккельсен
14
Салтнес
9
Хег
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
9
Хег
10
Хеуге
11
Эспейор
11
Эспейор
10
Хеуге
8
Груйич
86
Мора
86
Мора
8
Груйич
74
Моура
10
Франку
10
Франку
74
Моура
46
Эустакиу
13
Галено
13
Галено
46
Эустакиу
Остались в запасе
Буде-Глимт
Порту
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
11
Пепе
ЛВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
11
Пепе
ЛВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Витор Бруну
Статистика матча Буде-Глимт - Порту
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
27
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
8
Офсайды
3
0
Количество передач
355
582
Сейвы
7
4
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
2.1
2.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Порту», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Порту»

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Порту Буде-Глимт
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