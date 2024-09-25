25.09.2024, среда, 19:45
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Буде-Глимт
Буде-Глимт
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Нильсен
4
Бьортуфт
7
Берг
20
Сьоволд
14
Салтнес
26
Эвьен
10
Хеуге
25
Мяяття
9
Хег
4-2-1-2-1
99
Кошта
17
Мариу
18
Перес
2
Зе Педру
74
Моура
8
Груйич
46
Эустакиу
6
Гонсалес
11
Борхес
24
Хайме
9
Омородион
26
Эвьен
19
Фет
19
Фет
26
Эвьен
14
Салтнес
94
Миккельсен
94
Миккельсен
14
Салтнес
9
Хег
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
9
Хег
10
Хеуге
11
Эспейор
11
Эспейор
10
Хеуге
8
Груйич
86
Мора
86
Мора
8
Груйич
74
Моура
10
Франку
10
Франку
74
Моура
46
Эустакиу
13
Галено
13
Галено
46
Эустакиу
Остались в запасе
Буде-Глимт
Порту
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
11
Пепе
ЛВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
11
Пепе
ЛВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Витор Бруну
Статистика матча Буде-Глимт - Порту
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
27
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
8
Офсайды
3
0
Количество передач
355
582
Сейвы
7
4
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
2.1
2.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Порту», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Порту»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»