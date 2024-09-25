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Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Порту», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Порту»