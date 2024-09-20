«Бохум» – «Хольштайн»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Рурштадион» состоится матч 4-го тура Бундеслиги, в котором «Бохум» примет «Хольштайн». Оба клуба начинают сезон с проблемами, и этот матч важен для каждой команды, чтобы вернуться на победную волну.

«Бохум»

«Бохум» стартовал крайне неудачно и занимает 16-е место в таблице с 0 очками после трeх туров. Команда проигрывает в последних пяти матчах, что показывает серьeзные проблемы как в обороне, так и в атаке. В последних пяти встречах «Бохум» пропустил 7 голов и забил только 4, что явно не хватает для уверенной игры в Бундеслиге. Лучший бомбардир команды – Филипп Хофманн, который забил два мяча за 6 матчей.

Последние матчи «Бохума»:

Фрайбург 2:1 «Бохум»

Бохум 3:1 Рот-Вайсс Эссен (Товарищеский матч)

Бохум 0:2 «Боруссия М»

РБ Лейпциг 1:0 «Бохум»

Ян Регенсбург 1:0 «Бохум» (Кубок)

«Хольштайн» также находится на дне таблицы с 0 очками после трeх туров. Команда Марселя Раппа пропустила 14 голов за последние 5 матчей, что говорит о слабой игре в обороне. Лучший бомбардир «Хольштайна» – Сюто Матино, забивший 2 гола в 4 матчах. Команда проигрывает в трeх последних матчах и отчаянно нуждается в победе, чтобы прервать этот негативный тренд.

Последние матчи «Хольштайна»:

Личные встречи

В последние годы команды встречались в рамках Второй Бундеслиги, и в этих матчах наблюдалось равенство сил. Однако чаще «Бохум» брал верх над «Хольштайном» в последних матчах дома. Например, в матче 2021 года «Бохум» победил 2:1, однако «Хольштайн» имеет в активе также победы в последних матчах.

Последние личные встречи:

«Бохум» 2:1 «Хольштайн» (2021)

«Хольштайн» 3:1 «Бохум» (2020)

«Бохум» 2:1 «Хольштайн» (2020)

«Хольштайн» 2:1 «Бохум» (2019)

Прогноз на матч

У обеих команд явные проблемы в обороне, что может привести к открытому футболу с обилием голов. «Бохум» будет мотивирован сыграть успешно на домашней арене и постарается воспользоваться слабостями защиты «Хольштайна». В то же время «Хольштайн» будет стремиться использовать свои моменты в атаке, чтобы прервать серию поражений.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Победа «Бохума» – коэффициент 2.30

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.