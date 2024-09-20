Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Бохум» – «Хольштайн»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024

    «Бохум» – «Хольштайн»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Рурштадион» состоится матч 4-го тура Бундеслиги, в котором «Бохум» примет «Хольштайн». Оба клуба начинают сезон с проблемами, и этот матч важен для каждой команды, чтобы вернуться на победную волну.

    «Бохум»

    «Бохум» стартовал крайне неудачно и занимает 16-е место в таблице с 0 очками после трeх туров. Команда проигрывает в последних пяти матчах, что показывает серьeзные проблемы как в обороне, так и в атаке. В последних пяти встречах «Бохум» пропустил 7 голов и забил только 4, что явно не хватает для уверенной игры в Бундеслиге. Лучший бомбардир команды – Филипп Хофманн, который забил два мяча за 6 матчей.

    Последние матчи «Бохума»:

    • Фрайбург 2:1 «Бохум»
    • Бохум 3:1 Рот-Вайсс Эссен (Товарищеский матч)
    • Бохум 0:2 «Боруссия М»
    • РБ Лейпциг 1:0 «Бохум»
    • Ян Регенсбург 1:0 «Бохум» (Кубок)

    «Хольштайн»

    «Хольштайн» также находится на дне таблицы с 0 очками после трeх туров. Команда Марселя Раппа пропустила 14 голов за последние 5 матчей, что говорит о слабой игре в обороне. Лучший бомбардир «Хольштайна» – Сюто Матино, забивший 2 гола в 4 матчах. Команда проигрывает в трeх последних матчах и отчаянно нуждается в победе, чтобы прервать этот негативный тренд.

    Последние матчи «Хольштайна»:

    Личные встречи

    В последние годы команды встречались в рамках Второй Бундеслиги, и в этих матчах наблюдалось равенство сил. Однако чаще «Бохум» брал верх над «Хольштайном» в последних матчах дома. Например, в матче 2021 года «Бохум» победил 2:1, однако «Хольштайн» имеет в активе также победы в последних матчах.

    Последние личные встречи:

    • «Бохум» 2:1 «Хольштайн» (2021)
    • «Хольштайн» 3:1 «Бохум» (2020)
    • «Бохум» 2:1 «Хольштайн» (2020)
    • «Хольштайн» 2:1 «Бохум» (2019)

    Прогноз на матч

    У обеих команд явные проблемы в обороне, что может привести к открытому футболу с обилием голов. «Бохум» будет мотивирован сыграть успешно на домашней арене и постарается воспользоваться слабостями защиты «Хольштайна». В то же время «Хольштайн» будет стремиться использовать свои моменты в атаке, чтобы прервать серию поражений.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Победа «Бохума» – коэффициент 2.30

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2024 13:18
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+