«Бохум» – «Хольштайн»: прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Рурштадион» состоится матч 4-го тура Бундеслиги, в котором «Бохум» примет «Хольштайн». Оба клуба начинают сезон с проблемами, и этот матч важен для каждой команды, чтобы вернуться на победную волну.
«Бохум»
«Бохум» стартовал крайне неудачно и занимает 16-е место в таблице с 0 очками после трeх туров. Команда проигрывает в последних пяти матчах, что показывает серьeзные проблемы как в обороне, так и в атаке. В последних пяти встречах «Бохум» пропустил 7 голов и забил только 4, что явно не хватает для уверенной игры в Бундеслиге. Лучший бомбардир команды – Филипп Хофманн, который забил два мяча за 6 матчей.
Последние матчи «Бохума»:
- Фрайбург 2:1 «Бохум»
- Бохум 3:1 Рот-Вайсс Эссен (Товарищеский матч)
- Бохум 0:2 «Боруссия М»
- РБ Лейпциг 1:0 «Бохум»
- Ян Регенсбург 1:0 «Бохум» (Кубок)
«Хольштайн»
«Хольштайн» также находится на дне таблицы с 0 очками после трeх туров. Команда Марселя Раппа пропустила 14 голов за последние 5 матчей, что говорит о слабой игре в обороне. Лучший бомбардир «Хольштайна» – Сюто Матино, забивший 2 гола в 4 матчах. Команда проигрывает в трeх последних матчах и отчаянно нуждается в победе, чтобы прервать этот негативный тренд.
Последние матчи «Хольштайна»:
- «Хольштайн» 1:6 «Бавария»
- «Хольштайн» 0:2 «Вольфсбург»
- «Хоффенхайм» 3:2 «Хольштайн»
- «Алеманния» 2:3 «Хольштайн» (Кубок)
- «Боруссия» М 1:0 «Хольштайн» (Товарищеский матч)
Личные встречи
В последние годы команды встречались в рамках Второй Бундеслиги, и в этих матчах наблюдалось равенство сил. Однако чаще «Бохум» брал верх над «Хольштайном» в последних матчах дома. Например, в матче 2021 года «Бохум» победил 2:1, однако «Хольштайн» имеет в активе также победы в последних матчах.
Последние личные встречи:
- «Бохум» 2:1 «Хольштайн» (2021)
- «Хольштайн» 3:1 «Бохум» (2020)
- «Бохум» 2:1 «Хольштайн» (2020)
- «Хольштайн» 2:1 «Бохум» (2019)
Прогноз на матч
У обеих команд явные проблемы в обороне, что может привести к открытому футболу с обилием голов. «Бохум» будет мотивирован сыграть успешно на домашней арене и постарается воспользоваться слабостями защиты «Хольштайна». В то же время «Хольштайн» будет стремиться использовать свои моменты в атаке, чтобы прервать серию поражений.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Победа «Бохума» – коэффициент 2.30
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.