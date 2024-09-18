Топ-25 самых дорогих футболистов РПЛ: половина списка из «Зенита»

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.
После изменений сформировался новый рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ.
В топ-25 попали сразу 12 представителей «Зенита». Остальные 13 мест в списке распределились между «Спартаком» (2), «Краснодаром» (2), ЦСКА (2), «Динамо» (5), «Локомотивом» (1) и «Ростовом» (1).
- 1-2. Вендел («Зенит») – 20 млн евро;
- 1-2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 20 млн евро;
- 3. Клаудиньо («Зенит») – 18 млн евро;
- 4-5. Максим Глушенков («Зенит») – 16 млн евро;
- 4-5. Константин Тюкавин («Динамо») – 16 млн евро;
- 6. Джон Кордоба («Краснодар») – 14 млн евро;
- 7-10. Эсекьель Барко («Спартак») – 12 млн евро;
- 7-10. Дуглас Сантос («Зенит») – 12 млн евро;
- 7-10. Вильмар Барриос («Зенит») – 12 млн евро;
- 7-10. Бителло («Динамо») – 12 млн евро;
- 11-12. Лусиано Гонду («Зенит») – 11 млн евро;
- 11-12. Матео Кассьерра («Зенит») – 11 млн евро;
- 13-15. Артур («Зенит») – 10 млн евро;
- 13-15. Страхиня Эракович («Зенит») – 10 млн евро;
- 13-15. Нино («Зенит») – 10 млн евро;
- 16-19. Педро («Зенит») – 9 млн евро;
- 16-19. Манфред Угальде («Спартак») – 9 млн евро;
- 16-19. Иван Обляков (ЦСКА) – 9 млн евро;
- 16-19. Луис Чавес («Динамо») – 9 млн евро;
- 20-24. Сергей Пиняев («Локомотив») – 8 млн евро;
- 20-24. Данил Глебов («Ростов») – 8 млн евро;
- 20-24. Хорхе Карраскаль («Динамо») – 8 млн евро;
- 20-24. Даниил Фомин («Динамо») – 8 млн евро;
- 25-26. Игорь Дивеев (ЦСКА) – 7,5 млн евро;
- 25-26. Александр Соболев («Зенит») – 7,5 млн евро.
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