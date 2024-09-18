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    • Топ-25 самых дорогих футболистов РПЛ: половина списка из «Зенита»

    Топ-25 самых дорогих футболистов РПЛ: половина списка из «Зенита»

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.

    После изменений сформировался новый рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ.

    В топ-25 попали сразу 12 представителей «Зенита». Остальные 13 мест в списке распределились между «Спартаком» (2), «Краснодаром» (2), ЦСКА (2), «Динамо» (5), «Локомотивом» (1) и «Ростовом» (1).

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Transfermarkt

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    18.09.2024 18:57
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    7:1
    1726677933
    что в списке делает манфреда гыгыльда? и почему стоимость сопоставима с педро? этого же не может быть, это чисто развод хряков на бабло, очередной неликвид им успешно впарили.
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    evgevg13
    1726678690
    Как то даже и не удивительно...
    Ответить
    Скай
    1726681653
    Лусиана которая гонду, Пидро, Нина и прочая х.йня за приличные бабосы. Походу отмывает бабосы бом жа цкая голубятня.
    Ответить
    TOMSON
    1726681979
    Смотря на ценники хочу сказать, что это не Зенит богатый. Это все остальные нищие.
    Ответить
    Легенда Газпрома
    1726684765
    А как ты беспределишь на бюджетные бабки?
    Ответить
    Fialet
    1726685208
    В Зените ещё какая то Страхуиня есть...
    Ответить
    кайрос
    1726689432
    Зенит позор российского футбола
    Ответить
    VVM1964
    1726690717
    Тут и так всё всем понятно, комментарии не нужны - бездонная государственная кормушка !!!...
    Ответить
    DemSerg
    1726719472
    Бздунит - позор российского футбола.
    Ответить
    Вежливый такой
    1726729647
    Барко на одном уровне с такими монстрами как Барриос и Сантос? Бред. Разного класса игроки. спартач в подмётки не годится этим футболистам. Через год трёшку максимум за него дадут.
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