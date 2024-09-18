Топ-25 самых дорогих футболистов РПЛ: половина списка из «Зенита»

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в российской Премьер-лиге.

После изменений сформировался новый рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ.

В топ-25 попали сразу 12 представителей «Зенита». Остальные 13 мест в списке распределились между «Спартаком» (2), «Краснодаром» (2), ЦСКА (2), «Динамо» (5), «Локомотивом» (1) и «Ростовом» (1).

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