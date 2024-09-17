«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024

18 сентября 2024 года на стадионе Epet ARENA в Праге состоится матч первой туры группового этапа Лиги чемпионов между «Спартой» и «Зальцбургом». Обещаем, что команда покажет хорошую форму, что обеспечит интересную и результативную игру.
«Спарта»
«Спарта» в отличной форме, не проигрывает в 14 последних матчах во всех турнирах. В атакующей команде действует уверенно, забивая в каждой из 21 последней игры. В последних пяти матчах «Спарта» забила 10 голов и пропустила лишь 3, что показало ее дисциплину в обороне. Особое внимание стоит уделить их надежной защите: пропускают в среднем 0,60 гола за игру, что создает уровень сложности для соперников.
Последние матчи:
- Градец-Кралове 0:2 «Спарта»
- «Спарта» 2:0 Мальмe
- «Спарта» 2:2 Словацкая
- Мальмe 0:2 «Спарта»
«Зальцбург»
«Зальцбург» стабильно выступает в европейских турнирах, не проигрывая в 15 из 17 последних матчей. Команда обладает независимой атакой, забивая в 16 последних матчах. В последних 5 играх «Зальцбург» забил 9 очков, но оборона не так стабильна – пропущено 7 очков за тот же период, что может стать слабым показателем в матче против «Спарты». В последних пяти матчах «Зальцбург» забивает в среднем 1,80 гола за игру, что подтверждает их атакующий потенциал.
Последние матчи:
- Рапид Вена 3:2 «Зальцбург»
- «Зальцбург» 1:1 Динамо Киев
- Динамо Киев 0:2 «Зальцбург»
- ЛАСК 0:1 «Зальцбург»
Личные встречи
Команды встречались только в товарищеских матчах, где «Зальцбург» выглядел немного сильнее. Однако обе команды стабильно забивали в очных играх, что может свидетельствовать о высокой результативности и в предстоящем матче.
Последние встречи:
- «Зальцбург» 2:2 «Спарта» (2024)
- «Зальцбург» 2:1 «Спарта» (2023)
Статистика
«Спарта Прага» :
- Забивка в среднем: 2,00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0,60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 3 победы в последних 5 матчах
«Зальцбург» :
- Забивка в среднем: 1,80 гола за матч
- Запускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 2 победы в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Спарта» выглядит более сбалансированной командой, что дает им небольшое преимущество. Оборона «Зальцбурга» показала слабые результаты, и это может сыграть ключевую роль в матче. Учитывая такую результативность команды, можно ожидать активную игру с голами с обратной стороны.
Рекомендации по ставкам:
- Обе команды забьют – коэффициент 1,75.
- Всего больше 2,5 голов – коэффициент 1,80
- Победа «Спарты Прага» – коэффициент 2,20
Рекомендация: Обещают команды забьют за коэффициент 1,75.