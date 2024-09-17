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    • «Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024

    «Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024

    18 сентября 2024 года на стадионе Epet ARENA в Праге состоится матч первой туры группового этапа Лиги чемпионов между «Спартой» и «Зальцбургом». Обещаем, что команда покажет хорошую форму, что обеспечит интересную и результативную игру.

    «Спарта»

    «Спарта» в отличной форме, не проигрывает в 14 последних матчах во всех турнирах. В атакующей команде действует уверенно, забивая в каждой из 21 последней игры. В последних пяти матчах «Спарта» забила 10 голов и пропустила лишь 3, что показало ее дисциплину в обороне. Особое внимание стоит уделить их надежной защите: пропускают в среднем 0,60 гола за игру, что создает уровень сложности для соперников.

    Последние матчи:

    • Градец-Кралове 0:2 «Спарта»
    • «Спарта» 2:0 Мальмe
    • «Спарта» 2:2 Словацкая
    • Мальмe 0:2 «Спарта»

    «Зальцбург»

    «Зальцбург» стабильно выступает в европейских турнирах, не проигрывая в 15 из 17 последних матчей. Команда обладает независимой атакой, забивая в 16 последних матчах. В последних 5 играх «Зальцбург» забил 9 очков, но оборона не так стабильна – пропущено 7 очков за тот же период, что может стать слабым показателем в матче против «Спарты». В последних пяти матчах «Зальцбург» забивает в среднем 1,80 гола за игру, что подтверждает их атакующий потенциал.

    Последние матчи:

    • Рапид Вена 3:2 «Зальцбург»
    • «Зальцбург» 1:1 Динамо Киев
    • Динамо Киев 0:2 «Зальцбург»
    • ЛАСК 0:1 «Зальцбург»

    Личные встречи

    Команды встречались только в товарищеских матчах, где «Зальцбург» выглядел немного сильнее. Однако обе команды стабильно забивали в очных играх, что может свидетельствовать о высокой результативности и в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    Статистика

    «Спарта Прага» :

    • Забивка в среднем: 2,00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0,60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 3 победы в последних 5 матчах

    «Зальцбург» :

    • Забивка в среднем: 1,80 гола за матч
    • Запускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Спарта» выглядит более сбалансированной командой, что дает им небольшое преимущество. Оборона «Зальцбурга» показала слабые результаты, и это может сыграть ключевую роль в матче. Учитывая такую ​​результативность команды, можно ожидать активную игру с голами с обратной стороны.

    Рекомендации по ставкам:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1,75.
    • Всего больше 2,5 голов – коэффициент 1,80
    • Победа «Спарты Прага» – коэффициент 2,20

    Рекомендация: Обещают команды забьют за коэффициент 1,75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 11:13
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