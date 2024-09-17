«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2024

18 сентября 2024 года на стадионе Epet ARENA в Праге состоится матч первой туры группового этапа Лиги чемпионов между «Спартой» и «Зальцбургом». Обещаем, что команда покажет хорошую форму, что обеспечит интересную и результативную игру.

«Спарта»

«Спарта» в отличной форме, не проигрывает в 14 последних матчах во всех турнирах. В атакующей команде действует уверенно, забивая в каждой из 21 последней игры. В последних пяти матчах «Спарта» забила 10 голов и пропустила лишь 3, что показало ее дисциплину в обороне. Особое внимание стоит уделить их надежной защите: пропускают в среднем 0,60 гола за игру, что создает уровень сложности для соперников.

Последние матчи:

Градец-Кралове 0:2 «Спарта»

«Спарта» 2:0 Мальмe

«Спарта» 2:2 Словацкая

Мальмe 0:2 «Спарта»

«Зальцбург»

«Зальцбург» стабильно выступает в европейских турнирах, не проигрывая в 15 из 17 последних матчей. Команда обладает независимой атакой, забивая в 16 последних матчах. В последних 5 играх «Зальцбург» забил 9 очков, но оборона не так стабильна – пропущено 7 очков за тот же период, что может стать слабым показателем в матче против «Спарты». В последних пяти матчах «Зальцбург» забивает в среднем 1,80 гола за игру, что подтверждает их атакующий потенциал.

Последние матчи:

Рапид Вена 3:2 «Зальцбург»

«Зальцбург» 1:1 Динамо Киев

Динамо Киев 0:2 «Зальцбург»

ЛАСК 0:1 «Зальцбург»

Личные встречи

Команды встречались только в товарищеских матчах, где «Зальцбург» выглядел немного сильнее. Однако обе команды стабильно забивали в очных играх, что может свидетельствовать о высокой результативности и в предстоящем матче.

Последние встречи:

Статистика

«Спарта Прага» :

Забивка в среднем: 2,00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0,60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 победы в последних 5 матчах

«Зальцбург» :

Забивка в среднем: 1,80 гола за матч

Запускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Спарта» выглядит более сбалансированной командой, что дает им небольшое преимущество. Оборона «Зальцбурга» показала слабые результаты, и это может сыграть ключевую роль в матче. Учитывая такую ​​результативность команды, можно ожидать активную игру с голами с обратной стороны.

Рекомендации по ставкам:

Обе команды забьют – коэффициент 1,75.

Всего больше 2,5 голов – коэффициент 1,80

Победа «Спарты Прага» – коэффициент 2,20

Рекомендация: Обещают команды забьют за коэффициент 1,75.