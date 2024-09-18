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  • «Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

18 сентября 2024, 18:35
Спарта
18.09.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
3 : 0
Завершен
Зальцбург
2' К. Кайринен 42' В. Олатунжи 58' К. Лячи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
(К) ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Зальцбург
28
Янис Бласвих
(К) ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
33
Николас Капалдо
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
10
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
7
Эрмал Красники
ЛВ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
29
Люка Гурна
ОП
10
Петар Ратков
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Виндаль
28
Виснер
27
Панак
30
Зелены
41
Витик
23
Пресиадо
20
Лячи
6
Кайринен
10
Гараслин
7
Бирманчевич
33
Олатунжи
4-1-3-1-1
28
Бласвих
91
Пиатковски
34
Бланк
4
Мельберг
37
Дедич
22
Байчетич
33
Капалдо
8
Кларк
49
Йео
10
Глух
45
Нене
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
28
Виснер
11
Ринеш
11
Ринеш
28
Виснер
10
Гараслин
7
Красники
7
Красники
10
Гараслин
33
Олатунжи
7
Ррахмани
7
Ррахмани
33
Олатунжи
4
Мельберг
6
Дьямбу
6
Дьямбу
4
Мельберг
8
Кларк
29
Гурна
29
Гурна
8
Кларк
45
Нене
14
Дагхим
14
Дагхим
45
Нене
22
Байчетич
10
Ратков
10
Ратков
22
Байчетич
49
Йео
19
Конате
19
Конате
49
Йео
Остались в запасе
Спарта
Зальцбург
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Спарта - Зальцбург
1
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
13
Офсайды
1
2
Количество передач
252
636
Сейвы
1
3
Точность передач %
67
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Спарта» против «Зальцбурга», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спарта»«Зальцбург»

«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Зальцбург Спарта
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