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    • «Боруссия» М – «Штутгарт»: прогноз на матч 3-го тура Бундеслиги – 14 сентября 2024

    «Боруссия» М – «Штутгарт»: прогноз на матч 3-го тура Бундеслиги – 14 сентября 2024

    Матч 3-го тура Бундеслиги между «Боруссией» Менхенгладбах и «Штутгартом» обещает стать ярким противостоянием, учитывая форму обеих команд. Встреча на стадионе «Боруссия Парк» станет испытанием для обоих коллективов, стремящихся улучшить свои позиции в турнирной таблице.

    «Боруссия» Менхенгладбах

    Под руководством Херардо Сеоана «Боруссия М» демонстрирует стабильные результаты. Команда набрала 3 очка после двух туров и занимает 6-е место в турнирной таблице. За последние 5 игр «Боруссия М» одержала 4 победы, забив 9 мячей и пропустив 4. Уверенная оборона позволила клубу не пропустить в 3 из этих матчей, что указывает на сбалансированность игры команды. Однако слабые моменты в защите ещe имеются.

    Последние матчи «Боруссии» М:

    «Штутгарт»

    Команда Себастиана Хeнесса тоже демонстрирует впечатляющую результативность в последних матчах, забив 15 голов в 5 играх. Однако «Штутгарт» пропускает достаточно много – 9 голов за тот же период. Несмотря на это, они не проигрывают в последних 3 матчах, и две из них были победными. Сейчас «Штутгарт» находится на 14-м месте с 1 очком в активе.

    Последние матчи «Штутгарта»:

    Личные встречи

    • «Штутгарт» 4:0 «Боруссия М» (18.05.2024)
    • «Боруссия М» 3:1 «Штутгарт» (14.01.2024)
    • «Штутгарт» 2:1 «Боруссия М» (29.04.2023)
    • «Боруссия М» 3:1 «Штутгарт» (04.11.2022)

    В последних встречах команды обменивались победами, что показывает непредсказуемость этого противостояния. Однако преимущество на домашнем стадионе часто оказывалось ключевым для «Боруссии Менхенгладбах».

    Прогноз и рекомендации для ставок

    Учитывая текущую форму «Боруссии М» и проблемы «Штутгарта» в обороне, ожидается, что хозяева возьмут инициативу в свои руки. Ожидается результативный матч, в котором обе команды могут забить.

    Рекомендованные ставки:

    • Победа «Боруссии Менхенгладбах» – коэффициент 2.10
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Боруссии» Менхенгладбах» за коэффициент 2.10.

    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 12:32
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