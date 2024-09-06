«Актобе» представил нового тренера

Украинский специалист Игорь Леонов стал главным тренером «Актобе».
«Леонов – новый главный тренер «Актобе».
Футбольный клуб «Актобе» официально сообщает о назначении на должность главного тренера тренера Игоря Леонова.
Будучи профессиональным футболистом, он защищал честь донецкого «Шахтера» и стал двукратным чемпионом советской Украины.
Тренерскую карьеру он начал в 2006 году и сейчас возглавляет молодежную команду «Шахтера». Позже работал тренером в таких украинских командах, как «Ильичевец», «Мариуполь», «Арсенал» (Киев), «Минай» и «Нива» (Винница).
С начала этого года Леонов работает в футбольном центре ФК «Актобе», – сообщает пресс служба клуба.
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