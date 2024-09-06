Семак прокомментировал предстоящий матч с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче против «Кайрата».

– Можно ли сказать, что основная задача на этот товарищеский матч с «Кайратом» – как раз дать игровое время тем, кто его получает меньше?

– Безусловно, мы постараемся, чтобы те игроки, которые играют меньше, играли как можно больше, а те, которые у нас задействованы больше всего, получили небольшую игровую нагрузку. Может быть, 45 минут, не больше, потому что некоторым ребятам матчей и так хватает.

– «Кайрат» сменил главного тренера. Это может повлиять на подготовку команды с точки зрения ее изучения или поскольку это контрольный матч, это особого значения не имеет?

– Особого значения не имеет. Конечно, отставка Александра Кержакова была неожиданной, но в любом случае это никак не повлияет на подготовку к этому матчу.