Семак прокомментировал предстоящий матч с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче против «Кайрата».
– Можно ли сказать, что основная задача на этот товарищеский матч с «Кайратом» – как раз дать игровое время тем, кто его получает меньше?
– Безусловно, мы постараемся, чтобы те игроки, которые играют меньше, играли как можно больше, а те, которые у нас задействованы больше всего, получили небольшую игровую нагрузку. Может быть, 45 минут, не больше, потому что некоторым ребятам матчей и так хватает.
– «Кайрат» сменил главного тренера. Это может повлиять на подготовку команды с точки зрения ее изучения или поскольку это контрольный матч, это особого значения не имеет?
– Особого значения не имеет. Конечно, отставка Александра Кержакова была неожиданной, но в любом случае это никак не повлияет на подготовку к этому матчу.
- Матч приуроченный к 70-летнему юбилею футбольного клуба «Кайрат», пройдет в воскресенье, 8 сентября, и начнется в 17:00 по мск.