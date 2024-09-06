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    Семак прокомментировал предстоящий матч с «Кайратом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче против «Кайрата».

    – Можно ли сказать, что основная задача на этот товарищеский матч с «Кайратом» – как раз дать игровое время тем, кто его получает меньше?

    – Безусловно, мы постараемся, чтобы те игроки, которые играют меньше, играли как можно больше, а те, которые у нас задействованы больше всего, получили небольшую игровую нагрузку. Может быть, 45 минут, не больше, потому что некоторым ребятам матчей и так хватает.

    – «Кайрат» сменил главного тренера. Это может повлиять на подготовку команды с точки зрения ее изучения или поскольку это контрольный матч, это особого значения не имеет?

    – Особого значения не имеет. Конечно, отставка Александра Кержакова была неожиданной, но в любом случае это никак не повлияет на подготовку к этому матчу.

    • Матч приуроченный к 70-летнему юбилею футбольного клуба «Кайрат», пройдет в воскресенье, 8 сентября, и начнется в 17:00 по мск.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    06.09.2024 14:25
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