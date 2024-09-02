Директор «Актобе» прокомментировал слухи о возможном назначении Адиева

Спортивный директор «Актобе» Сергей Доронченко прокомментировал слухи о возможном назначении Магомеда Адиева главным тренером команды.

– Приход в наш клуб Магомеда Адиева? На сегодняшний день это слухи и разговоры. Мы недавно прекратили сотрудничество с Парфеновым, а сегодня выходной день. О новом главном тренере можно будет разговаривать на ближайшей неделе. Пока ничего нет.