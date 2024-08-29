Goal составил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов

Издание Goal составило рейтинг 36 участников Лиги чемпионов-2024/25 до жеребьевки общей стадии турнира. Его возглавил действующий победитель «Реал».
Полностью рейтинг выглядит так:
1. «Реал»;
2. «Манчестер Сити»;
3. «Арсенал»;
4. «Бавария»;
5. «Ливерпуль»;
6. «Барселона»;
7. «Интер»;
8. «Байер»;
9. «ПСЖ»;
10. «Боруссия» Д;
11. «Атлетико»;
12. «Ювентус»;
13. «Аталанта»;
14. «РБ Лейпциг»;
15. «Милан»;
16. «Спортинг»;
17. ПСВ;
18. «Астон Вилла»;
19. «Бенфика»;
20. «Лилль»;
21. «Шахтер»;
22. «Фейеноорд»;
23. «Монако»;
24. «Штутгарт»;
25. «Болонья»;
26. «Ред Булл Зальцбург»;
27. «Брюгге»;
28. «Янг Бойз»;
29. «Спарта»;
30. «Динамо» З;
31. «Селтик»;
32. «Жирона»;
33. «Црвена Звезда»;
34. «Брест»;
35. «Штурм»;
36. «Слован» Бр.
- Жеребьевка Лиги чемпионов стартует сегодня в 19:00 мск.
- В основном этапе турнира впервые сыграют 36 команд.
Источник: Goal