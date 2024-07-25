Вынесен приговор 16-летнему фанату, выбежавшему на поле в финале Лиги чемпионов

16-летний подросток, выбежавший на поле на 1-й минуте финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д –«Реал» (0:2), приговорен к шести месяцам заключения условно, сообщает BBC. Также его обязали возместить судебные издержки.

Суду удалось установить, что правонарушение было совершено в результате подстрекательства – этим мотивировано назначение условного срока.

В ходе следствия подросток признался, что выбежал на поле в рамках розыгрыша 300 тысяч фунтов от трэш-стримера из Беларуси Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy.

Болельщик выбежал на поле в футболке с никнеймом инфлюенсера – при этом в ходе дачи показаний он заявил, что видел на «Уэмбли» людей в футболках с такой же надписью.

Всего на поле выбегали трое болельщиков. Отмечается, что еще один обвиняемый по этому делу предстанет перед судом 27 августа. Третьему нарушителю запретили посещать футбольные матчи в течение 3 лет.