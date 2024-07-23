Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Овечкин сделал выбор между Месси и Роналду

23 июля 2024, 03:42
2

Российский хоккеист Александр Овечкин выбрал между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Нападающий «Вашингтона» признался, что ему больше нравится аргентинец.

– Ибрагимович, Роналду или Месси?

– Месси, конечно.

– А почему?

– Не знаю. С самого начала, когда он только пришел в «Барселону», я сразу сказал: «Все, мой любимый игрок».

– Из-за человечности или спортивных достижений?

– Из-за спортивных достижений. Я его не знаю как человека. Я с ним знаком, но не знаю, какой он человек.

– Почему не Роналду? Он же более машинный, дисциплинированный, ближе к тебе по духу должен быть.

– Не знаю. Мне просто нравится, что Месси делает с мячом. У Роналду – да, скорость, удар, а Месси, если взять и спросить у любого футболиста, то большинство выберет Месси.

  • Месси в своей карьере выиграл чемпионат мира и 8 раз брал «Золотой мяч».
  • В активе Роналду победа на чемпионате Европы и 5 «Золотых мячей».

Тюкавин или Чалов – у кого больше голов в РПЛ? Пройдите тест о главных бомбардирах лиги

Еще по теме:
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 7
«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений 2
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной 5
Источник: ютуб-канал «Дневник хача»
США. МЛС Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Интер Майами Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bulls27
1721806889
Конечно Месси !!! Таких больше не будет никогда .
Ответить
Ziklop
1722350516
всё проще, в америке играет Месси!
Ответить
Главные новости
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
Фабрегас оценил разгромную победу «Комо» в дебютном матче Лиги чемпионов
09:42
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
2
Орлов заявил о предвзятости прессы к «Зениту», порожденной завистью
08:59
4
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
6
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
6
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
Все новости
Все новости
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
9 сентября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
8 сентября
Месси и Роналду окажутся в одной команде
8 сентября
1
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
4 сентября
2
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
Только один игрок забил со штрафных больше, чем Месси
30 августа
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
28 августа
4
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
24 августа
ВидеоМесси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+