Овечкин сделал выбор между Месси и Роналду

Российский хоккеист Александр Овечкин выбрал между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Нападающий «Вашингтона» признался, что ему больше нравится аргентинец.

– Ибрагимович, Роналду или Месси?

– Месси, конечно.

– А почему?

– Не знаю. С самого начала, когда он только пришел в «Барселону», я сразу сказал: «Все, мой любимый игрок».

– Из-за человечности или спортивных достижений?

– Из-за спортивных достижений. Я его не знаю как человека. Я с ним знаком, но не знаю, какой он человек.

– Почему не Роналду? Он же более машинный, дисциплинированный, ближе к тебе по духу должен быть.

– Не знаю. Мне просто нравится, что Месси делает с мячом. У Роналду – да, скорость, удар, а Месси, если взять и спросить у любого футболиста, то большинство выберет Месси.

Месси в своей карьере выиграл чемпионат мира и 8 раз брал «Золотой мяч».

В активе Роналду победа на чемпионате Европы и 5 «Золотых мячей».

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