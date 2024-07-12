Агент Миранчука – об инсайде Романо о трансфере в «Атланту»: «Никаких романов не читаю»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал инсайды о трансфере игрока в «Атланту» из США.
«Фабрицио Романо написал, что спортдиректор «Атланты» уже прилетел в Бергамо? Я не работаю в билетных кассах, поэтому не могу подтвердить эту информацию.
Романо написал, что сделка может составить 15 миллионов евро? Скажу литературным языком – никаких романов я не читаю», – сказал Шпинев.
- В прошлом сезоне Миранчук забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 42 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» истекает через год.
- Сообщалось, что директор «Атланты Юнайтед» уже прибыл в Италию для обсуждения трансфера российского хавбека.
Источник: «РБ Спорт»