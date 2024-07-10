В ЦСКА прокомментировали ситуацию с возможным уходом Чалова, Файзуллаева и Облякова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с потенциальным трансферами нападающего Федора Чалова, полузащитников Ивана Облякова и Аббосбека Файзуллаева.

«По Чалову и Файзуллаеву мы не получали предложений. О возможном уходе Ивана Облякова узнал из телеграм-каналов и СМИ, никаких предпосылок к этому нет. Возможны трансферы на вход, перспектива есть определенная, но пока не хочется быть голословным.

У нас есть договоренность с Федором, что если ближе к закрытию трансферного окна ничего не будет, то мы должны договориться о полноценном контракте. Переговоры были проведены, когда мы продлевали контракт», – сказал Бабаев.

26-летний Чалов в прошлом сезоне провел за ЦСКА 41 матч, забил 16 голов, отдал 5 передач.

20-летний Файзуллаев сыграл в минувшем сезоне в 32 встречах за красно-синих, забил 5 голов, отдал 9 передач.

26-летний Обляков провел за ЦСКА в сезоне-2023/24 38 игр, забил 4 мяча, сделал 5 ассистов.

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