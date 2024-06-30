«Когда кончик пиписьки попадает во «вне игры», это смешно»: Тумилович возмущен минимальными офсайдами на Евро-2024

Бывшему вратарю «Динамо» Геннадию Тумиловичу не нравятся минимальные офсайды на Евро-2024.

– VAR лишил Ромелу Лукаку трех голов.

– Даже не хочется это комментировать, это уже не футбол. Все современные технологии уже надоели, когда кончик пиписьки попадает в офсайд, это уже смешно.

– В пляжном футболе куда проще, где есть тренерский запрос?

– Да, у нас самый оптимальный вариант. Есть один просмотр, ошибся – до свидания, у тебя больше шанса нет. Если подал правильный протест, то можно еще раз запросить посмотреть эпизод.

Понятно, что все в футболе с VAR происходит оперативно, не так много таких моментов, но с введением линий офсайдов вообще край наступил. Хотя, уверен, будут и дальше экспериментировать, развивать технологии.