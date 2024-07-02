«Челси» подписал полузащитника «Лестера»

«Челси» объявил о переходе центрального полузащитника Кирмана Дьюсбери-Холла, ранее выступавшего за «Лестер». Контракт с 25-летним футболистом заключен по схеме «5+1».

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит 30 миллионов фунтов за переход Дьюсбери-Холла.

Хавбек ранее работал в «Лестере» с новым главным тренером «Челси» Энцо Мареской. «Лисы» в минувшем сезоне выиграли турнир в Чемпионшипе.

В минувшем сезоне Дьюсбери-Холл провел 44 матча, в которых забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.