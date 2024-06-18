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    Полный календарь АПЛ-2024/25

    Английская Премьер-лига опубликовала полный календарь турнира на сезон-2024/25. Он стартует 16 августа и завершится 25 мая. Приводим расписание турнира ниже.

    1-й тур, 16 августа. «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм». 17 августа. «Ипсвич» – «Ливерпуль», «Арсенал» – «Вулверхэмптон», «Эвертон» – «Брайтон», «Ньюкасл» – «Саутгемптон», «Ноттингем Форест» – «Борнмут», «Вест Хэм» – «Астон Вилла». 18 августа. «Брентфорд» – «Кристал Пэлас», «Челси» – «Манчестер Сити». 19 августа. «Лестер» – «Тоттенхэм».

    2-й тур, 24 августа. «Борнмут» – «Ньюкасл», «Астон Вилла» – «Арсенал», «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм», «Фулхэм» – «Лестер», «Ливерпуль» – «Брентфорд», «Манчестер Сити» – «Ипсвич», «Саутгемптон» – «Ноттингем Форест», «Тоттенхэм» – «Эвертон», «Вулверхэмптон» – «Челси».

    3-й тур, 31 августа. «Арсенал» – «Брайтон», «Брентфорд» – «Саутгемптон», «Челси» – «Кристал Пэлас», «Эвертон» – «Борнмут», «Ипсвич» – «Фулхэм», «Лестер» – «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», «Ньюкасл» – «Тоттенхэм», «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон», «Вест Хэм» – «Манчестер Сити».

    4-й тур, 14 сентября. «Борнмут» – «Челси», «Астон Вилла» – «Эвертон», «Брайтон» – «Ипсвич», «Кристал Пэлас» – «Лестер», «Фулхэм» – «Вест Хэм», «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» – «Брентфорд», «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» – «Арсенал», «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл».

    5-й тур, 21 сентября. «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон», «Брайтон» – «Ноттингем Форест», «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм» – «Ньюкасл», «Лестер» – «Эвертон», «Ливерпуль» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Арсенал», «Саутгемптон» – «Ипсвич», «Тоттенхэм» – «Брентфорд», «Вест Хэм» – «Челси».

    6-й тур, 28 сентября. «Борнмут» – «Саутгемптон», «Арсенал» – «Лестер», «Брентфорд» – «Вест Хэм», «Челси» – «Брайтон», «Эвертон» – «Кристал Пэлас», «Ипсвич» – «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм», «Ньюкасл» – «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» – «Фулхэм», «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль».

    7-й тур, 5 октября. «Арсенал» – «Саутгемптон», «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд» – «Вулверхэмптон», «Брайтон» – «Тоттенхэм», «Челси» – «Ноттингем Форест», «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль», «Эвертон» – «Ньюкасл», «Лестер» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Фулхэм», «Вест Хэм» – «Ипсвич».

    8-й тур, 19 октября. «Борнмут» – «Арсенал», «Фулхэм» – «Астон Вилла», «Ипсвич» – «Эвертон», «Ливерпуль» – «Челси», «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд», «Ньюкасл» – «Брайтон», «Ноттингем Форест» – «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» – «Лестер», «Тоттенхэм» – «Вест Хэм», «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити».

    9-й тур, 26 октября. «Арсенал» – «Ливерпуль», «Астон Вилла» – «Борнмут», «Брентфорд» – «Ипсвич», «Брайтон» – «Вулверхэмптон», «Челси» – «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм», «Эвертон» – «Фулхэм», «Лестер» – «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» – «Саутгемптон», «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед».

    10-й тур, 2 ноября. «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Фулхэм» – «Брентфорд», «Ипсвич» – «Лестер», «Ливерпуль» – «Брайтон», «Манчестер Юнайтед» – «Челси», «Ньюкасл» – «Арсенал», «Ноттингем Форест» – «Вест Хэм», «Саутгемптон» – «Эвертон», «Тоттенхэм» – «Астон Вилла», «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас».

    11-й тур, 9 ноября. «Брентфорд» – «Борнмут», «Брайтон» – «Манчестер Сити», «Челси» – «Арсенал», «Кристал Пэлас» – «Фулхэм», «Ливерпуль» – «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед» – «Лестер», «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл», «Тоттенхэм» – «Ипсвич», «Вест Хэм» – «Эвертон», «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон».

    12-й тур, 23 ноября. «Борнмут» – «Брайтон», «Арсенал» – «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас», «Эвертон» – «Брентфорд», «Фулхэм» – «Вулверхэмптон», «Ипсвич» – «Манчестер Юнайтед», «Лестер» – «Челси», «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», «Ньюкасл» – «Вест Хэм», «Саутгемптон» – «Ливерпуль».

    13-й тур, 30 ноября. «Брентфорд» – «Лестер», «Брайтон» – «Саутгемптон», «Челси» – «Астон Вилла», «Кристал Пэлас» – «Ньюкасл», «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон», «Ноттингем Форест» – «Ипсвич», «Тоттенхэм» – «Фулхэм», «Вест Хэм» – «Арсенал», «Вулверхэмптон» – «Борнмут».

    14-й тур, 3 декабря. «Борнмут» – «Тоттенхэм», «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» – «Брентфорд», «Эвертон» – «Вулверхэмптон», «Фулхэм» – «Брайтон», «Ипсвич» – «Кристал Пэлас», «Лестер» – «Вест Хэм». 4 декабря. «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест», «Ньюкасл» – «Ливерпуль», «Саутгемптон» – «Челси».

    15-й тур, 7 декабря. «Астон Вилла» – «Саутгемптон», «Брентфорд» – «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити», «Эвертон» – «Ливерпуль», «Фулхэм» – «Арсенал», «Ипсвич» – «Борнмут», «Лестер» – «Брайтон», «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест», «Тоттенхэм» – «Челси», «Вест Хэм» – «Вулверхэмптон».

    16-й тур, 14 декабря. «Борнмут» – «Вест Хэм», «Арсенал» – «Эвертон», «Брайтон» – «Кристал Пэлас», «Челси» – «Брентфорд», «Ливерпуль» – «Фулхэм», «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» – «Лестер», «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла», «Саутгемптон» – «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон» – «Ипсвич».

    17-й тур, 21 декабря. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити», «Брентфорд» – «Ноттингем Форест», «Кристал Пэлас» – «Арсенал», «Эвертон» – «Челси», «Фулхэм» – «Саутгемптон», «Ипсвич» – «Ньюкасл», «Лестер» – «Вулверхэмптон», «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут», «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», «Вест Хэм» – «Брайтон».

    18-й тур, 26 декабря. «Борнмут» – «Кристал Пэлас», «Арсенал» – «Ипсвич», «Брайтон» – «Брентфорд», «Челси» – «Фулхэм», «Ливерпуль» – «Лестер», «Манчестер Сити» – «Эвертон», «Ньюкасл» – «Астон Вилла», «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм», «Саутгемптон» – «Вест Хэм», «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед».

    19-й тур, 29 декабря. «Астон Вилла» – «Брайтон», «Брентфорд» – «Арсенал», «Кристал Пэлас» – «Саутгемптон», «Эвертон» – «Ноттингем Форест», «Фулхэм» – «Борнмут», «Ипсвич» – «Челси», «Лестер» – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл», «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон», «Вест Хэм» – «Ливерпуль».

    20-й тур, 4 января. «Борнмут» – «Эвертон», «Астон Вилла» – «Лестер», «Брайтон» – «Арсенал», «Кристал Пэлас» – «Челси», «Фулхэм» – «Ипсвич», «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» – «Вест Хэм», «Саутгемптон» – «Брентфорд», «Тоттенхэм» – «Ньюкасл», «Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест».

    21-й тур, 14 января. «Арсенал» – «Тоттенхэм», «Брентфорд» – «Манчестер Сити», «Эвертон» – «Астон Вилла», «Ипсвич» – «Брайтон», «Лестер» – «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль», «Вест Хэм» – «Фулхэм». 15 января. «Челси» – «Борнмут», «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон» «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон».

    22-й тур, 18 января. «Арсенал» – «Астон Вилла», «Брентфорд» – «Ливерпуль», «Челси» – «Вулверхэмптон», «Эвертон» – «Тоттенхэм», «Ипсвич» – «Манчестер Сити», «Лестер» – «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон», «Ньюкасл» – «Борнмут», «Ноттингем Форест» – «Саутгемптон», «Вест Хэм» – «Кристал Пэлас».

    23-й тур, 25 января. «Борнмут» – «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» – «Вест Хэм», «Брайтон» – «Эвертон», «Кристал Пэлас» – «Брентфорд», «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» – «Ипсвич», «Манчестер Сити» – «Челси», «Саутгемптон» – «Ньюкасл», «Тоттенхэм» – «Лестер», «Вулверхэмптон» – «Арсенал».

    24-й тур, 1 февраля. «Борнмут» – «Ливерпуль», «Арсенал» – «Манчестер Сити», «Брентфорд» – «Тоттенхэм», «Челси» – «Вест Хэм», «Эвертон» – «Лестер», «Ипсвич» – «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» – «Фулхэм», «Ноттингем Форест» – «Брайтон», «Вулверхэмптон» – «Астон Вилла».

    25-й тур, 15 февраля. «Астон Вилла» – «Ипсвич», «Брайтон» – «Челси», «Кристал Пэлас» – «Эвертон», «Фулхэм» – «Ноттингем Форест», «Лестер» – «Арсенал», «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» – «Ньюкасл», «Саутгемптон» – «Борнмут», «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» – «Брентфорд».

    26-й тур, 22 февраля. «Борнмут» – «Вулверхэмптон», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Астон Вилла» – «Челси», «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм» – «Кристал Пэлас», «Ипсвич» – «Тоттенхэм», «Лестер» – «Брентфорд», «Манчестер Сити» – «Ливерпуль», «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест», «Саутгемптон» – «Брайтон».

    27-й тур, 25 февраля. «Брентфорд» – «Эвертон», «Брайтон» – «Борнмут», «Ноттингем Форест» – «Арсенал», «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити», «Вест Хэм» – «Лестер», «Вулверхэмптон» – «Фулхэм», «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла». 26 февраля. «Челси» – «Саутгемптон», «Ливерпуль» – «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич».

    28-й тур, 8 марта. «Брентфорд» – «Астон Вилла», «Брайтон» – «Фулхэм», «Челси» – «Лестер», «Кристал Пэлас» – «Ипсвич», «Ливерпуль» – «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал», «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» – «Борнмут», «Вест Хэм» – «Ньюкасл», «Вулверхэмптон» – «Эвертон».

    29-й тур, 15 марта. «Борнмут» – «Брентфорд», «Арсенал» – «Челси», «Астон Вилла» – «Ливерпуль», «Эвертон» – «Вест Хэм», «Фулхэм» – «Тоттенхэм», «Ипсвич» – «Ноттингем Форест», «Лестер» – «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» – «Брайтон», «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» – «Вулверхэмптон».

    30-й тур, 1 апреля. «Борнмут» – «Ипсвич», «Арсенал» – «Фулхэм», «Брайтон» – «Астон Вилла», «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм». 2 апреля. «Челси» – «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» – «Лестер», «Ньюкасл» – «Брентфорд», «Саутгемптон» – «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» – «Эвертон».

    31-й тур, 5 апреля. «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест», «Брентфорд» – «Челси», «Кристал Пэлас» – «Брайтон», «Эвертон» – «Арсенал», «Фулхэм» – «Ливерпуль», «Ипсвич» – «Вулверхэмптон», «Лестер» – «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» – «Саутгемптон», «Вест Хэм» – «Борнмут».

    32-й тур, 12 апреля. «Борнмут» – «Фулхэм», «Арсенал» – «Брентфорд», «Брайтон» – «Лестер», «Челси» – «Ипсвич», «Ливерпуль» – «Вест Хэм», «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест» – «Эвертон», «Саутгемптон» – «Астон Вилла», «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм».

    33-й тур, 19 апреля. «Астон Вилла» – «Ньюкасл», «Брентфорд» – «Брайтон», «Кристал Пэлас» – «Борнмут», «Эвертон» – «Манчестер Сити», «Фулхэм» – «Челси», «Ипсвич» – «Арсенал», «Лестер» – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест», «Вест Хэм» – «Саутгемптон».

    34-й тур, 26 апреля. «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Кристал Пэлас», «Брайтон» – «Вест Хэм», «Челси» – «Эвертон», «Ливерпуль» – «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» – «Астон Вилла», «Ньюкасл» – «Ипсвич», «Ноттингем Форест» – «Брентфорд», «Саутгемптон» – «Фулхэм», «Вулверхэмптон» – «Лестер».

    35-й тур, 3 мая. «Арсенал» – «Борнмут», «Астон Вилла» – «Фулхэм», «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед», «Брайтон» – «Ньюкасл», «Челси» – «Ливерпуль», «Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест», «Эвертон» – «Ипсвич», «Лестер» – «Саутгемптон», «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», «Вест Хэм» – «Тоттенхэм».

    36-й тур, 10 мая. «Борнмут» – «Астон Вилла», «Фулхэм» – «Эвертон», «Ипсвич» – «Брентфорд», «Ливерпуль» – «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм», «Ньюкасл» – «Челси», «Ноттингем Форест» – «Лестер», «Саутгемптон» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» – «Брайтон».

    37-й тур, 18 мая. «Арсенал» – «Ньюкасл», «Астон Вилла» – «Тоттенхэм», «Брентфорд» – «Фулхэм», «Брайтон» – «Ливерпуль», «Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон», «Эвертон» – «Саутгемптон», «Лестер» – «Ипсвич», «Манчестер Сити» – «Борнмут», «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест».

    38-й тур, 25 мая. «Борнмут» – «Лестер», «Фулхэм» – «Манчестер Сити», «Ипсвич» – «Вест Хэм», «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла», «Ньюкасл» – «Эвертон», «Ноттингем Форест» – «Челси», «Саутгемптон» – «Арсенал», «Тоттенхэм» – «Брайтон», «Вулверхэмптон» – «Брентфорд».

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    Источник: официальный сайт АПЛ

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