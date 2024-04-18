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    • «Рома» – «Милан»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля

    «Рома» – «Милан»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля

    В четверг, 18 апреля, в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы «Рома» дома сыграет с «Миланом». Игра состоится в Риме в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд закончилась победой римлян со счетом 1:0.

    «Рома»

    В последних пяти матчах римляне одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда забила три гола и пропустила один мяч. Римляне владеють мячом на протяжении 51.4% игрового времени.

    «Милан»

    Команда Сильвио Пиолы уже не побеждает в двух матчах кряду. В последних пяти поединках команда выиграла три встречи, проиграла один матч, еще в одной встрече сыграла вничью. Команда владеет мячом на протяжении 58.8% игрового времени.

    Прогноз «Рома» – «Милан»

    В трех последних очных встречах дважды побеждал «Милан», еще в одной игре выиграла «Рома». В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение команде Сильвио Пиолы и дают на победу команды коэффициент 2.51 – рискованная ставка для поклонников итальянского футбола. Для менее рисковых бетторов мы предложим вариант ОЗ да за 1.73.

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    Источник: «Бомбардир»

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