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    Лига Европы. «Рома» и «Байер» выбили «Милан» и «Вест Хэм»

    Завершились еще два четвертьфинальных противостояния в Лиге Европы-2023/24.

    «Рома» во второй раз победила «Милан» и прошла дальше.

    «Байер» продлил свою серию без поражений в матче с «Вест Хэмом» благодаря голу на 89-й минуте. По сумме двух встреч дальше идут леверкузенцы.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Ответные матчи

    Вест Хэм (Англия) – Байер (Германия) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Антонио, 13; 1:1 – Фримпонг, 89.

    Первый матч – 0:2.

    Рома (Италия) – Милан (Италия) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Манчини, 12; 2:0 – Дибала, 22; 2:1 – Габбиа, 85.

    Удаление: Челик, 31 – нет.

    Первый матч – 1:0.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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