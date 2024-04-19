Лига Европы. «Рома» и «Байер» выбили «Милан» и «Вест Хэм»

Завершились еще два четвертьфинальных противостояния в Лиге Европы-2023/24.

«Рома» во второй раз победила «Милан» и прошла дальше.

«Байер» продлил свою серию без поражений в матче с «Вест Хэмом» благодаря голу на 89-й минуте. По сумме двух встреч дальше идут леверкузенцы.

Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Ответные матчи

Вест Хэм (Англия) – Байер (Германия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Антонио, 13; 1:1 – Фримпонг, 89.

Первый матч – 0:2.

Рома (Италия) – Милан (Италия) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Манчини, 12; 2:0 – Дибала, 22; 2:1 – Габбиа, 85.

Удаление: Челик, 31 – нет.

Первый матч – 1:0.

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