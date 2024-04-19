Де Росси рассказал о главном достижении «Ромы» в противостоянии с «Миланом»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Миланом» (2:1) сказал, что противостояние получилось равным.

«Чтобы обыграть «Милан», нам нужно было сыграть безупречно. Нам нужна была сила духа, так как, когда мы остались вдесятером, мы должны были играть интенсивно, но умно и тактически грамотно. Просто носиться недостаточно.

Я по-настоящему горжусь тем, что являюсь тренером такой команды. Это было нелегко, так как «Милан» – очень сильная команда, которая играет в хороший футбол. Мы видели, что даже мадридский «Реал» с «Манчестер Сити» уходил в оборону, мы тоже сделали это, когда был подходящий момент.

Честно говоря, я думаю, что противостояние было равным. Мы никогда не испытывали такого сильного давления, за исключением последних 15 минут первого матча, а в ответной игре мы остались в меньшинстве.

Мы чувствовали, что, возможно, мы в чем-то их превосходили, но нельзя сказать, что «Милан» играл плохо на протяжении двух матчей.

Учитывая, что в последние годы «Милан» почти всегда обыгрывал нас, мало кто ожидал от нас победы, поэтому тот факт, что мы играли на равных, – уже достижение», – сказал Де Росси.