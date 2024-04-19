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    • Де Росси рассказал о главном достижении «Ромы» в противостоянии с «Миланом»

    Де Росси рассказал о главном достижении «Ромы» в противостоянии с «Миланом»

    Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Миланом» (2:1) сказал, что противостояние получилось равным.

    «Чтобы обыграть «Милан», нам нужно было сыграть безупречно. Нам нужна была сила духа, так как, когда мы остались вдесятером, мы должны были играть интенсивно, но умно и тактически грамотно. Просто носиться недостаточно.

    Я по-настоящему горжусь тем, что являюсь тренером такой команды. Это было нелегко, так как «Милан» – очень сильная команда, которая играет в хороший футбол. Мы видели, что даже мадридский «Реал» с «Манчестер Сити» уходил в оборону, мы тоже сделали это, когда был подходящий момент.

    Честно говоря, я думаю, что противостояние было равным. Мы никогда не испытывали такого сильного давления, за исключением последних 15 минут первого матча, а в ответной игре мы остались в меньшинстве.

    Мы чувствовали, что, возможно, мы в чем-то их превосходили, но нельзя сказать, что «Милан» играл плохо на протяжении двух матчей.

    Учитывая, что в последние годы «Милан» почти всегда обыгрывал нас, мало кто ожидал от нас победы, поэтому тот факт, что мы играли на равных, – уже достижение», – сказал Де Росси.

    • На 31-й минуте ответного матча красную карточку у римлян при счете 2:0 получил полузащитник Зеки Челик.
    • В первой встрече «Рома» победила со счетом 1:0.
    • В полуфинале римляне встретятся с «Байером».

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    Источник: Football Italia

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