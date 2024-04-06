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    • Эредивизие. ПСВ разгромил «Алкмаар» и стал 3-м клубом, вышедшим в лиговый этап ЛЧ

    Эредивизие. ПСВ разгромил «Алкмаар» и стал 3-м клубом, вышедшим в лиговый этап ЛЧ

    Лидер Эредивизие ПСВ обыграл «Алкмаар» со счетом 5:1.

    На счету команды из Эйндховена стало 78 очков после 29 из 34 туров. У ближайшего преследователя «Фейеноорда» 66 очков и на игру меньше. У занимающего 3-е место «Твенте» 57 очков после 28 встреч.

    Таким образом, «Твенте» уже не сможет догнать ПСВ. Команда из Эйндховена не опустится ниже 2-го места в чемпионате Нидерландов, а две лучшие команды Эредивизе напрямую выходят в лиговый этап Лиги чемпионов-2024/25. Эта стадия ЛЧ будет проходить по швейцарской системе и сменит групповой этап. Ранее место в лиговом этапе ЛЧ себе опеспечили «Байер» и «Интер».

    «Алкмаар» идет в Эредивизие 4-м с 52 очками.

    Нидерланды. Эредивизие. 29-й тур.

    ПСВ – Алкмаар – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бакайоко, 9; 2:0 – де Йонг, 23; 3:0 – де Йонг, 53; 3:1 – Павлидис, 58; 4:1 – Верман, 80, 5:1 – Унекен, 90+1.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 21:40
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