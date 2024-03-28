В РФС оценили выгоды от возможного возвращения пива на стадионы

Руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин ответил на вопросы, насколько выгодным станет потенциальное решение вернуть пиво на футбольные стадионы в России.

– С точки зрения коммерции и опыта, который болельщик получает на стадионе, это будет плюсом. Конечно, при условии аккуратного употребления напитка на арене.

– Если говорить с коммерческой точки зрения...

– С точки зрения коммерции возможное возвращение пива немного переоценено. Доходная часть от продажи напитка на стадионе не такая большая.

Все это можно посчитать: стоимость и себестоимость пива, сколько его можно продать, все это умножить на посещаемость.

– Вы считали?

– И мы, и клубы считали. Но доходы непосредственно от продажи не такие большие. А вот возможности для рекламы дадут больший эффект для клубов.

Одно время производители пива играли очень значимую роль. Тогда были ограничения только по тому, где они могут рекламироваться, а где – нет. И это был один из очень сильных игроков на рынке.

Так что надо смотреть, в каком формате потенциально может быть принят законопроект: просто продажи пива – это одно, но возможность его рекламировать – другая ситуация.