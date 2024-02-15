В четверг, 15 февраля, «Милан» на своем поле сыграет с «Ренном». Игра состоится в Лиге Европы и начнется в 23:00 по мск.
«Милан»
«Милан» набрал 8 очков и занял 3 место в группе ЛЧ. Команда выиграла 2 матча, потерпела 2 поражения. В активе «Милана» 8 забитых и 7 пропущенных голов – разница мячей +1. 5 последних матчей:
- 11.02.24 «Наполи» – «Милан» 0:1;
- 03.02.24 «Фрозиноне» – «Милан» 2:3;
- 27.01.24 «Милан» – «Болонья» 2:2;
- 20.01.24 «Удинезе» – «Милан» 2:3;
- 14.01.24 «Милан» – «Рома» 3:1.
«Ренн»
«Ренн» набрал 12 очков и занял 2 место в группе Лиги Европы. Команда выиграла 4 матча, потерпела 2 поражения. В активе «Ренна» 14 забитых и 7 пропущенных голов – разница мячей +7. 5 последних матчей:
- 11.02.24 «Гавр» – «Ренн» 0:1;
- 06.02.24 «Сошо» – «Ренн» 1:6;
- 03.02.24 «Ренн» – «Монпелье» 2:1;
- 26.01.24 «Лион» – «Ренн» 2:3;
- 21.01.24 «Ренн» (пен.) – «Марсель» 1:1.
Прогноз на матч «Милан» – «Ренн»
В предстоящей встрече букмекеры ожидаемо видят хозяев фаворитом встречи – команда идет в тройке лидеров итальянской Серии А и в целом пребывает в хорошей игровой форме. «Ренн» тоже неплох, но гостям все-таки предрекают поражение. Наш прогноз – победа «Милана» (1.69), обе забьют (1.80).