Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Милан» – «Ренн»: прогноз на стыковой матч Лиги Европы, 15 февраля

    «Милан» – «Ренн»: прогноз на стыковой матч Лиги Европы, 15 февраля

    В четверг, 15 февраля, «Милан» на своем поле сыграет с «Ренном». Игра состоится в Лиге Европы и начнется в 23:00 по мск.

    «Милан»

    «Милан» набрал 8 очков и занял 3 место в группе ЛЧ. Команда выиграла 2 матча, потерпела 2 поражения. В активе «Милана» 8 забитых и 7 пропущенных голов – разница мячей +1. 5 последних матчей:

    «Ренн»

    «Ренн» набрал 12 очков и занял 2 место в группе Лиги Европы. Команда выиграла 4 матча, потерпела 2 поражения. В активе «Ренна» 14 забитых и 7 пропущенных голов – разница мячей +7. 5 последних матчей:

    Прогноз на матч «Милан» – «Ренн»

    В предстоящей встрече букмекеры ожидаемо видят хозяев фаворитом встречи – команда идет в тройке лидеров итальянской Серии А и в целом пребывает в хорошей игровой форме. «Ренн» тоже неплох, но гостям все-таки предрекают поражение. Наш прогноз – победа «Милана» (1.69), обе забьют (1.80).

    Новости по теме
    «Милан» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2024 10:39
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+