Смотреть прямую трансляцию матча «Милен» против «Ренна», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Кьер, Флоренци, Габбиа, Адли, Лофтус-Чик, Леау, Пулишич, Райндерс, Жиру.

Главный тренер: Стефано Пиоли

«Ренн»: Манданда, Трюффер, Теате, Дуэ, Сейду, Матусива, Сантамария, Буриго, Дуэ, Терье, Калимуэндо.

Главный тренер: Жюльен Стефан

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Ренн»