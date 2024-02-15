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    • «Милан» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2024

    «Милан» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милен» против «Ренна», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Милан»: Меньян, Эрнандес, Кьер, Флоренци, Габбиа, Адли, Лофтус-Чик, Леау, Пулишич, Райндерс, Жиру.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    «Ренн»: Манданда, Трюффер, Теате, Дуэ, Сейду, Матусива, Сантамария, Буриго, Дуэ, Терье, Калимуэндо.

    Главный тренер: Жюльен Стефан

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Ренн»

    «Милан» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.02.2024 09:53
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