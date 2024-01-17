Генич назвал сумму, проигранную на ставках: «Это глупость, я признаю»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, сколько денег потерял, играя на ставках.

– Сколько ты проиграл [на ставках]?

– Меня трудно назвать шпилером. Мне в комментариях пишут, мол, лудоман, все проиграл. Если бы я все проиграл, я бы не мог приехать сюда на шоу на машине, не смог бы купить дом, о котором долго мечтал. Это не лудомания.

В какой-то момент мне не нравилось, что я проигрываю. Я ненавижу проиграть и не отыграться. Меня это затаскивало.

Активно я играю уже лет восемь. Это началось примерно в 2016 году. На Евро-2016 я уже играл.

– Какую сумму ты проиграл? 10 миллионов есть?

– Есть.

– До 20 миллионов? Или больше?

– Я не считал, но думаю, что примерно в этом диапазоне. 15-20 миллионов. Это глупость, я признаю. Но это никогда не влияло на продажи – я не продавал машину, не выносил из дома вещи.

– А сколько максимально выигрывал?

– Тысяч 300.

– Остановился сам? Или специалисты помогали?

– Я могу продолжить сейчас. Я ходил к разным людям, но очень сложно найти специалиста. Есть группы, секты, где ты садишься и говоришь: «Я игрок». Но это болезнь, когда ты все проиграл, когда тащишь все из дома, начинаешь брать взаймы, кредиты.

У меня были встречи с психологом. Она посоветовала купить в «Детском мире» рулетку и крутить ее. То есть, вообще не понимала, о чем со мной говорить. Это развлечение. Просто для кого-то оно поставить 500 рублей, а для кого-то – 5 тысяч.

Для меня, слава богу, это развлечение не уходит в небеса. Могу 10 тысяч поставить. Но к 50 годам стараюсь себя контролировать.