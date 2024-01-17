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    • Генич назвал сумму, проигранную на ставках: «Это глупость, я признаю»

    Генич назвал сумму, проигранную на ставках: «Это глупость, я признаю»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, сколько денег потерял, играя на ставках.

    – Сколько ты проиграл [на ставках]?

    – Меня трудно назвать шпилером. Мне в комментариях пишут, мол, лудоман, все проиграл. Если бы я все проиграл, я бы не мог приехать сюда на шоу на машине, не смог бы купить дом, о котором долго мечтал. Это не лудомания.

    В какой-то момент мне не нравилось, что я проигрываю. Я ненавижу проиграть и не отыграться. Меня это затаскивало.

    Активно я играю уже лет восемь. Это началось примерно в 2016 году. На Евро-2016 я уже играл.

    – Какую сумму ты проиграл? 10 миллионов есть?

    – Есть.

    – До 20 миллионов? Или больше?

    Я не считал, но думаю, что примерно в этом диапазоне. 15-20 миллионов. Это глупость, я признаю. Но это никогда не влияло на продажи – я не продавал машину, не выносил из дома вещи.

    – А сколько максимально выигрывал?

    – Тысяч 300.

    – Остановился сам? Или специалисты помогали?

    – Я могу продолжить сейчас. Я ходил к разным людям, но очень сложно найти специалиста. Есть группы, секты, где ты садишься и говоришь: «Я игрок». Но это болезнь, когда ты все проиграл, когда тащишь все из дома, начинаешь брать взаймы, кредиты.

    У меня были встречи с психологом. Она посоветовала купить в «Детском мире» рулетку и крутить ее. То есть, вообще не понимала, о чем со мной говорить. Это развлечение. Просто для кого-то оно поставить 500 рублей, а для кого-то – 5 тысяч.

    Для меня, слава богу, это развлечение не уходит в небеса. Могу 10 тысяч поставить. Но к 50 годам стараюсь себя контролировать.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии (2)
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    MaxRnD
    1705497634
    Теперь стало понятно, почему Гиеныч, всегда так предвзято верещит в комментаторской, что за малым сам готов на поле выскочить ... Лудик хренов ... Гнать из профессии к чёртовой матери
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    СпорЦмен
    1705497885
    Как угодно себя назвал, но не долбое*. А ведь, он и есть он.
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