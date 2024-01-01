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    • У 78-летнего Беккенбауэра проблемы со здоровьем: «Там далеко не всe хорошо»

    У 78-летнего Беккенбауэра проблемы со здоровьем: «Там далеко не всe хорошо»

    Легенда «Баварии» Франц Беккенбауэр болеет – в последнее время его самочувствие ухудшилось.

    Брат бывшего футболиста Вальтер Беккенбауэр подтвердил наличие проблем со здоровьем у 78-летнего немца.

    «Если я скажу, что с ним все в порядке, то совру, а я не люблю врать.

    Нет, там далеко не всe хорошо. Это постоянные взлеты и падения», – рассказал брат.

    • Беккенбауэр становился чемпионом мира в качестве игрока и тренера.
    • Большую часть карьеры он провел в «Баварии».
    • Франц – 2-кратный обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: Bild

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    01.01.2024 15:40
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