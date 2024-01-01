У 78-летнего Беккенбауэра проблемы со здоровьем: «Там далеко не всe хорошо»

Легенда «Баварии» Франц Беккенбауэр болеет – в последнее время его самочувствие ухудшилось.

Брат бывшего футболиста Вальтер Беккенбауэр подтвердил наличие проблем со здоровьем у 78-летнего немца.

«Если я скажу, что с ним все в порядке, то совру, а я не люблю врать.

Нет, там далеко не всe хорошо. Это постоянные взлеты и падения», – рассказал брат.