Лапорта объяснил ухудшение результатов «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил, почему у команды произошел спад.

«Я связываю это с долгим отсутствием Педри и де Йонга. Благодаря этим футболистам мы контролируем мяч. Это одна из ключевых причин, почему состав, который усилился по сравнению с прошлым годом, не достиг ожидаемого уровня.

Теперь, когда мы вернули контроль мяча, травму получил Гави – игрок, дающий команде баланс. Но я убежден, что в скором времени мы добьемся большего», – сказал Лапорта.