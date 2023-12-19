Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Лапорта объяснил ухудшение результатов «Барселоны»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил, почему у команды произошел спад.

    «Я связываю это с долгим отсутствием Педри и де Йонга. Благодаря этим футболистам мы контролируем мяч. Это одна из ключевых причин, почему состав, который усилился по сравнению с прошлым годом, не достиг ожидаемого уровня.

    Теперь, когда мы вернули контроль мяча, травму получил Гави – игрок, дающий команде баланс. Но я убежден, что в скором времени мы добьемся большего», – сказал Лапорта.

    • «Барса» не смогла победить в 3 матчах подряд.
    • Каталонцы идут на 3-м месте в таблице Примеры.
    • Гави порвал кресты и выбыл до конца сезона.

    Новости по теме
    Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
    Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала 1
    Топовые игроки, которые никогда не получали красных карточек. Среди них есть бывший тренер «Спартака»
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6966

      Питерский князь 1 час назад

      У вас спад произошел из-за ухода Гвардиолы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Бутылка логики 1 час назад

      Тем временем Хави, ставящий наитупейшие эксперименты, да ещё и в важных матчах с прямыми конкурентами - (с жироной недавно, перепутал всех защитников местами) "фуууух, спасибо что прикрыл, лапоть, я твой должник! "))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+