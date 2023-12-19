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Лапорта объяснил ухудшение результатов «Барселоны»

19 декабря 2023, 14:48
1

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил, почему у команды произошел спад.

«Я связываю это с долгим отсутствием Педри и де Йонга. Благодаря этим футболистам мы контролируем мяч. Это одна из ключевых причин, почему состав, который усилился по сравнению с прошлым годом, не достиг ожидаемого уровня.

Теперь, когда мы вернули контроль мяча, травму получил Гави – игрок, дающий команде баланс. Но я убежден, что в скором времени мы добьемся большего», – сказал Лапорта.

  • «Барса» не смогла победить в 3 матчах подряд.
  • Каталонцы идут на 3-м месте в таблице Примеры.
  • Гави порвал кресты и выбыл до конца сезона.

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Источник: AS
Испания. Примера Барселона Лапорта Жоан
Комментарии (1)
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1702988547
Тем временем Хави, ставящий наитупейшие эксперименты, да ещё и в важных матчах с прямыми конкурентами - (с жироной недавно, перепутал всех защитников местами) "фуууух, спасибо что прикрыл, лапоть, я твой должник! "))
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