Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Инфантино – о ЧМ-2030 в 6 странах: «Плохой договор лучше спора»

    Инфантино – о ЧМ-2030 в 6 странах: «Плохой договор лучше спора»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение провести ЧМ-2030 в шести странах. Это будут Аргентина, Уругвай, Парагвай, Испания, Португалия, Марокко.

    «Страны Южной Америки хотели заполучить турнир, учитывая 100-летие первого ЧМ в Уругвае. Это неплохой аргумент.

    Плохой договор лучше спора. Все довольны принятым решением. Это единогласное решение Cовета ФИФА. Лучше и быть не может», – сказал Инфантино.

    • ЧМ-2026 примут Мексика, США и Канада.
    • Отбор уже идет.
    • ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии.

    Новости по теме
    Инфантино ответил на критику проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии 2
    Инфантино связал с завистью обвинения ФИФА в коррупции 1
    Президент ФИФА: «Жду Месси еще на трех чемпионатах мира» 5
    Источник: Relevo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+