Инфантино – о ЧМ-2030 в 6 странах: «Плохой договор лучше спора»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение провести ЧМ-2030 в шести странах. Это будут Аргентина, Уругвай, Парагвай, Испания, Португалия, Марокко.
«Страны Южной Америки хотели заполучить турнир, учитывая 100-летие первого ЧМ в Уругвае. Это неплохой аргумент.
Плохой договор лучше спора. Все довольны принятым решением. Это единогласное решение Cовета ФИФА. Лучше и быть не может», – сказал Инфантино.
- ЧМ-2026 примут Мексика, США и Канада.
- Отбор уже идет.
- ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии.
Источник: Relevo