Инфантино – о ЧМ-2030 в 6 странах: «Плохой договор лучше спора»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение провести ЧМ-2030 в шести странах. Это будут Аргентина, Уругвай, Парагвай, Испания, Португалия, Марокко.

«Страны Южной Америки хотели заполучить турнир, учитывая 100-летие первого ЧМ в Уругвае. Это неплохой аргумент.

Плохой договор лучше спора. Все довольны принятым решением. Это единогласное решение Cовета ФИФА. Лучше и быть не может», – сказал Инфантино.