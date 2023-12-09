35-летний Левандовски ответил, сколько еще намерен играть

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своем будущем.

«Я не думаю о том, чего уже достиг во время карьеры. Внутри меня по-прежнему есть страсть и чувство голода.

Думаю, смогу еще играть три-четыре года – физически чувствую себя очень хорошо», – сказал 35-летний поляк.