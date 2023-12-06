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    • Посол Испании в Саудовской Аравии назвал возможную причину перехода Месси в США

    Посол Испании в Саудовской Аравии назвал возможную причину перехода Месси в США

    Посол Испании в Саудовской Аравии Хорхе Эвиа рассказал, что в арабской стране многие были убеждены в приходе к ним аргентинского форварда Лионеля Месси.

    – Был ли трансфер Месси несбывшейся мечтой?

    – Да, многие были убеждены, что соглашение заключено, и сожалели, что Месси в конце концов выбрал американскую лигу. Некоторые говорят, что контракт, который он в итоге подписал, был выгоднее астрономического предложения, которое ему сделали саудовцы, поскольку он включает значительное повышение зарплаты за счет продажи футболок от известного спортивного бренда.

    – Насколько важно для общества, что мусульманские игроки, такие как Бензема, Марез и Мане, решили играть в Саудовской Аравии?

    – Болельщик может испытывать к ним дополнительную симпатию, хотя футбольные соображения превалируют, и именно поэтому иностранным игрокам-немусульманам здесь тоже рады.

    • Месси перешел летом из «ПСЖ» в «Интер Майами».
    • В клубе МЛС он сыграл с тех пор 14 матчей и забил 11 голов.

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    Источник: As

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