Посол Испании в Саудовской Аравии назвал возможную причину перехода Месси в США

Посол Испании в Саудовской Аравии Хорхе Эвиа рассказал, что в арабской стране многие были убеждены в приходе к ним аргентинского форварда Лионеля Месси.

– Был ли трансфер Месси несбывшейся мечтой?

– Да, многие были убеждены, что соглашение заключено, и сожалели, что Месси в конце концов выбрал американскую лигу. Некоторые говорят, что контракт, который он в итоге подписал, был выгоднее астрономического предложения, которое ему сделали саудовцы, поскольку он включает значительное повышение зарплаты за счет продажи футболок от известного спортивного бренда.

– Насколько важно для общества, что мусульманские игроки, такие как Бензема, Марез и Мане, решили играть в Саудовской Аравии?

– Болельщик может испытывать к ним дополнительную симпатию, хотя футбольные соображения превалируют, и именно поэтому иностранным игрокам-немусульманам здесь тоже рады.