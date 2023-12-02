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    • Кейн нашел жилье в Мюнхене спустя четыре месяца после трансфера

    Кейн нашел жилье в Мюнхене спустя четыре месяца после трансфера

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн обзавелся собственным жильем в Мюнхене. Он будет жить в доме, где жил перешедший в «ПСЖ» Люка Эрнандес.

    Как пишет Transfer News Live со ссылкой на издание Bild, до этого британец жил в отеле, где платил за номер 11 тысяч евро в сутки. Суммарно на жилье в отеле в течение четырех месяцев Кейн потратил более 1,2 миллиона евро.

    • «Бавария» купила Кейна у «Тоттенхэма» в августе за 95 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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    02.12.2023 22:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      Виктор-Лившиц-vkontakte 3 часа назад

      И пану ться можно. Столько,наверное, вся гостиница стОит.

      0
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      Рейтинг: +10

      hdidjenrb 4 часа назад

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      Рейтинг: +155

      googlechromovvkontakte 16 часов назад

      Суммарно на жилье в отеле в течение четырех месяцев Кейн потратил более 1,2 миллиона евро.====Да по ходу клуб платил

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