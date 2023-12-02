Кейн нашел жилье в Мюнхене спустя четыре месяца после трансфера

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн обзавелся собственным жильем в Мюнхене. Он будет жить в доме, где жил перешедший в «ПСЖ» Люка Эрнандес.

Как пишет Transfer News Live со ссылкой на издание Bild, до этого британец жил в отеле, где платил за номер 11 тысяч евро в сутки. Суммарно на жилье в отеле в течение четырех месяцев Кейн потратил более 1,2 миллиона евро.

«Бавария» купила Кейна у «Тоттенхэма» в августе за 95 миллионов евро.

Новый тур в РПЛ: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!