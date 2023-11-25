Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» – «Фиорентина», 13 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Тиау, Томори, Эрнандес; Муса, Рейндерс, Побега; Чуквуезе, Йович, Пулишич.

Главный тренер: Стефано Пиоли

«Фиорентина»: Терраччано, Паризи, Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги; Артур, Дункан; Гонсалес, Бонавентура, Соттиль.

Главный тренер: Винченцо Итальяно

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан» – «Фиорентина»