Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» – «Фиорентина», 13 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Милан»: Меньян, Калабрия, Тиау, Томори, Эрнандес; Муса, Рейндерс, Побега; Чуквуезе, Йович, Пулишич.
Главный тренер: Стефано Пиоли
«Фиорентина»: Терраччано, Паризи, Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги; Артур, Дункан; Гонсалес, Бонавентура, Соттиль.
Главный тренер: Винченцо Итальяно
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан» – «Фиорентина»
- Матч покажет «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс