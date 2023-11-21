15 претендентов на звание лучшего тренера 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Организация Globe Soccer объявила номинантов на звание лучшего тренера 2023 года.
Победителя назовут 19 января в Дубае. На индивидуальную награду претендуют 15 специалистов:
- Карло Анчелотти («Реал»)
- Микель Артета («Арсенал»)
- Роберто Де Дзерби («Брайтон»)
- Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)
- Хонатан Хиральдес (женская «Барселона»)
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
- Симоне Индзаги («Интер»)
- Марсель Коллер («Аль-Ахли»)
- Стефано Пиоли («Милан»)
- Лионель Скалони (сборная Аргентины)
- Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии)
- Алессандро Спунья (женская «Рома»)
- Томас Тухель («Бавария»)
- Сарина Вигман (женская сборная Англии)
- Хави («Барселона»)
Номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
Номинанты на звание лучшего игрока 2023 года по версии Globe Soccer Awards
Источник: Globe Soccer Awards