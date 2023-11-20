Известны 17 из 24 участников Евро-2024

По итогам воскресного игрового дня пополнился состав участников чемпионата Европы 2024 года.
Уже известны 17 из 24 команд, которые сыграют на ближайшем Евро.
- Германия (страна-хозяйка)
- Франция
- Бельгия
- Португалия
- Испания
- Шотландия
- Турция
- Австрия
- Англия
- Венгрия
- Словакия
- Дания
- Албания
- Румыния
- Нидерланды
- Швейцария
- Сербия
Еще четыре путевки на Евро будут разыграны в 10-м туре отбора между следующими сборными:
- Италия / Украина
- Казахстан / Словения
- Чехия / Молдавия
- Хорватия / Уэльс
Последние три участника континентального первенства определятся весной следующего года в плей-офф Лиги наций.
Источник: «Бомбардир»