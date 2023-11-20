Известны 17 из 24 участников Евро-2024

Бестолковый Бомбардир!
1. Матч Швейцария - Косово закончилась не 1:0, а 1:1!
2. Результат матча Швеция-Бельгия вообще не учтён у вас, из-за этого у обоих количество игр и очков указаны неправильно!
Вам жирная двойка за профессионализм!
По итогам воскресного игрового дня пополнился состав участников чемпионата Европы 2024 года.
Уже известны 17 из 24 команд, которые сыграют на ближайшем Евро.
- Германия (страна-хозяйка)
- Франция
- Бельгия
- Португалия
- Испания
- Шотландия
- Турция
- Австрия
- Англия
- Венгрия
- Словакия
- Дания
- Албания
- Румыния
- Нидерланды
- Швейцария
- Сербия
Еще четыре путевки на Евро будут разыграны в 10-м туре отбора между следующими сборными:
- Италия / Украина
- Казахстан / Словения
- Чехия / Молдавия
- Хорватия / Уэльс
Последние три участника континентального первенства определятся весной следующего года в плей-офф Лиги наций.
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