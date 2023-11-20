Известны 17 из 24 участников Евро-2024

По итогам воскресного игрового дня пополнился состав участников чемпионата Европы 2024 года.

Уже известны 17 из 24 команд, которые сыграют на ближайшем Евро.

Германия (страна-хозяйка)

Франция

Бельгия

Португалия

Испания

Шотландия

Турция

Австрия

Англия

Венгрия

Словакия

Дания

Албания

Румыния

Нидерланды

Швейцария

Сербия

Еще четыре путевки на Евро будут разыграны в 10-м туре отбора между следующими сборными:

Италия / Украина

Казахстан / Словения

Чехия / Молдавия

Хорватия / Уэльс

Последние три участника континентального первенства определятся весной следующего года в плей-офф Лиги наций.