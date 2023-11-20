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    Известны 17 из 24 участников Евро-2024

    По итогам воскресного игрового дня пополнился состав участников чемпионата Европы 2024 года.

    Уже известны 17 из 24 команд, которые сыграют на ближайшем Евро.

    • Германия (страна-хозяйка)
    • Франция
    • Бельгия
    • Португалия
    • Испания
    • Шотландия
    • Турция
    • Австрия
    • Англия
    • Венгрия
    • Словакия
    • Дания
    • Албания
    • Румыния
    • Нидерланды
    • Швейцария
    • Сербия

    Еще четыре путевки на Евро будут разыграны в 10-м туре отбора между следующими сборными:

    • Италия / Украина
    • Казахстан / Словения
    • Чехия / Молдавия
    • Хорватия / Уэльс

    Последние три участника континентального первенства определятся весной следующего года в плей-офф Лиги наций.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3810

      FRZZ 4 часа назад

      Бестолковый Бомбардир!
      1. Матч Швейцария - Косово закончилась не 1:0, а 1:1!
      2. Результат матча Швеция-Бельгия вообще не учтён у вас, из-за этого у обоих количество игр и очков указаны неправильно!
      Вам жирная двойка за профессионализм!

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      Рейтинг: -51

      Скай 4 часа назад

      Forza Italy.

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