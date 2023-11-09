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    Итальянский журналист: «О Миранчуке скоро все забудут»

    Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки выразил мнение, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не выделяется на фоне других игроков команды.

    «В этом сезоне Миранчук почти не играет за «Аталанту». В этом клубе он не выделяется на фоне остальных футболистов, так что этого стоило ожидать. В Италии о Миранчуке мало говорят. Скоро о нем совсем забудут, если он не начнет играть. Честно говоря, я не знаю, найдется ли команда, которая возьмет Миранчука в аренду этой зимой. Угадать это невозможно. Нужно узнать у представителей игрока, у руководства «Аталанты». Я на это ответить не могу, у меня такой информации нет», – сказал Франки.

    • 28-летний Миранчук в этом сезоне провел 3 матча в серии A и 1 в Лиге Европы.
    • Сообщалось, что в аренде футболиста зимой заинтересован московский «Локомотив».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.11.2023 18:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12435

      ВетеR 16 часов назад

      Миранчук всегда был средний игрок, в последний год, далеко ниже серядняка

      0
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 17 часов назад

      В Италии есть свой Генич журналист типа) Леха не слушай отбитых,живи ну хотя бы как Алекс Кокорин! Сам решишь я думаю

      0
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 17 часов назад

      Лёша возвращайся в Локо, ну что там делать если не попадаешь в состав, Локо вы два брата и Рукаку будете рвать и метать, а серьёзно удачи тебе

      0
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      Рейтинг: +13508

      Вомбат > Suvorov71 17 часов назад

      Боюсь, что он не затем он уезжал, чтобы профессионально вырасти и стать звездой. Думаю, он просто хотел жить в Италии. Зарплата у него там неплохая пусть даже и без бонусов за игры.

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