Итальянский журналист: «О Миранчуке скоро все забудут»

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки выразил мнение, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не выделяется на фоне других игроков команды.

«В этом сезоне Миранчук почти не играет за «Аталанту». В этом клубе он не выделяется на фоне остальных футболистов, так что этого стоило ожидать. В Италии о Миранчуке мало говорят. Скоро о нем совсем забудут, если он не начнет играть. Честно говоря, я не знаю, найдется ли команда, которая возьмет Миранчука в аренду этой зимой. Угадать это невозможно. Нужно узнать у представителей игрока, у руководства «Аталанты». Я на это ответить не могу, у меня такой информации нет», – сказал Франки.