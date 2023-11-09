Итальянский журналист: «О Миранчуке скоро все забудут»

Миранчук всегда был средний игрок, в последний год, далеко ниже серядняка
Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки выразил мнение, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не выделяется на фоне других игроков команды.
«В этом сезоне Миранчук почти не играет за «Аталанту». В этом клубе он не выделяется на фоне остальных футболистов, так что этого стоило ожидать. В Италии о Миранчуке мало говорят. Скоро о нем совсем забудут, если он не начнет играть. Честно говоря, я не знаю, найдется ли команда, которая возьмет Миранчука в аренду этой зимой. Угадать это невозможно. Нужно узнать у представителей игрока, у руководства «Аталанты». Я на это ответить не могу, у меня такой информации нет», – сказал Франки.
- 28-летний Миранчук в этом сезоне провел 3 матча в серии A и 1 в Лиге Европы.
- Сообщалось, что в аренде футболиста зимой заинтересован московский «Локомотив».