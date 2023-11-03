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    Кркич не считает Месси и Роналду примерами для молодежи

    Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич призвал не считать Лионеля Месси и Криштиану Роналду ориентирами для молодежи.

    «Месси, Роналду, Рафаэля Надаля не стоит считать примерами для подражания. Они уникальны, они не могут быть примером. Это выдающиеся спортсмены. Успех, который есть у них, мог случиться только с ними», – полагает Кркич.

    • У Месси 8 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
    • У Надаля 22 титула Большого шлема в одиночном разряде. Больше только у Новака Джоковича (24).
    • Кркич сейчас работает в «Барселоне» футбольным координатором.

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    Источник: AS

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    03.11.2023 20:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 3 ноября, 22:36

      Это выдающиеся спортсмены. Успех, который есть у них, мог случиться только с ними», – полагает Кркич.====
      Вот тут непонятки.Вроде он за.И потом нет.
      Походу Бомба неточный вариант перевода дала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet 3 ноября, 22:20

      Крюкич дэ Билл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3606

      momwig_ 3 ноября, 21:33

      Оказывается, спортивный дебилизм - не чисто российское явление

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 3 ноября, 20:59

      А кого считать примером для молодежи ?

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      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch > googlechromovvkontakte 4 ноября, 08:01

      Примером для молодежи должен являться человек, добившийся особых достижений в мире,к примеру литература ,наука, освоение космоса, победа над ипучими фашистами, балет, музыка,..ну так, чтобы при название страны сразу ассоциации были уважительные!ты кстати откуда?Вот ты к примеру откедава?...А ...стопэ...Михуил...енто ты?тада вопрос снят с повестки дня

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