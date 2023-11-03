Кркич не считает Месси и Роналду примерами для молодежи

Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич призвал не считать Лионеля Месси и Криштиану Роналду ориентирами для молодежи.
«Месси, Роналду, Рафаэля Надаля не стоит считать примерами для подражания. Они уникальны, они не могут быть примером. Это выдающиеся спортсмены. Успех, который есть у них, мог случиться только с ними», – полагает Кркич.
- У Месси 8 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
- У Надаля 22 титула Большого шлема в одиночном разряде. Больше только у Новака Джоковича (24).
- Кркич сейчас работает в «Барселоне» футбольным координатором.
Источник: AS