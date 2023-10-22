Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Обзор матча «Зенит» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Зенит» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Зенит» в домашнем матче одержал уверенную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:1 в рамках 12 тура чемпионата России по футболу.

    На 53-й минуте Вендел открыл счет в матче после отличной передачи Ивана Сергеева.

    Забавный момент матча, Рахманович захотел потрогать Клаудиньо, но немного не получилось.

    Вендел оформил дубль на 80-й минуте матча после фланговой подачи Дугласа, у вратаря не было шансов.

    Мостовой вышел на замену и довел счет до разгромного, автором голевой передачи стал Ерохин.

    Игроки «Крыльев Советов» не сдались и смогли забить гол престижа на 7-й дополнительной минуте, автором стал Роман Ежов.

    Новости по теме
    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов» 3
    РПЛ. «Зенит» победил «Крылья» (3:1) и поднялся на 2-е место 44
    Судья не наказал игрока «Крыльев» за удар локтем по лицу Клаудиньо 24
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+