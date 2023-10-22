«Зенит» в домашнем матче одержал уверенную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:1 в рамках 12 тура чемпионата России по футболу.

На 53-й минуте Вендел открыл счет в матче после отличной передачи Ивана Сергеева.

Забавный момент матча, Рахманович захотел потрогать Клаудиньо, но немного не получилось.

Вендел оформил дубль на 80-й минуте матча после фланговой подачи Дугласа, у вратаря не было шансов.

Мостовой вышел на замену и довел счет до разгромного, автором голевой передачи стал Ерохин

Игроки «Крыльев Советов» не сдались и смогли забить гол престижа на 7-й дополнительной минуте, автором стал Роман Ежов.