В Минспорте раскрыли планы по восстановлению «Донбасс-Арены» в Донецке

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал, когда начнется восстановление стадиона «Донбасс-Арена».

«В связи с тем, что есть определенные условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов [»Донбасс-Арены»] на сегодняшний день было бы неправильно.

Скорее всего, эту тему будем прорабатывать с 2024 года. Но необходимость в этом есть, будем восстанавливать, воссоздавать команду, уже наш «Шахтер» займет полноправное место среди достойных команд России«, – заявил Байсултанов.