В Минспорте раскрыли планы по восстановлению «Донбасс-Арены» в Донецке

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал, когда начнется восстановление стадиона «Донбасс-Арена».
«В связи с тем, что есть определенные условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов [»Донбасс-Арены»] на сегодняшний день было бы неправильно.
Скорее всего, эту тему будем прорабатывать с 2024 года. Но необходимость в этом есть, будем восстанавливать, воссоздавать команду, уже наш «Шахтер» займет полноправное место среди достойных команд России«, – заявил Байсултанов.
- «Донбасс-Арену» построили в 2009 году.
- Вместимость стадиона превышает 52 тысячи зрителей.
Источник: ТАСС