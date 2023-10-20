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    • В Минспорте раскрыли планы по восстановлению «Донбасс-Арены» в Донецке

    В Минспорте раскрыли планы по восстановлению «Донбасс-Арены» в Донецке

    Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал, когда начнется восстановление стадиона «Донбасс-Арена».

    «В связи с тем, что есть определенные условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов [»Донбасс-Арены»] на сегодняшний день было бы неправильно.

    Скорее всего, эту тему будем прорабатывать с 2024 года. Но необходимость в этом есть, будем восстанавливать, воссоздавать команду, уже наш «Шахтер» займет полноправное место среди достойных команд России«, – заявил Байсултанов.

    • «Донбасс-Арену» построили в 2009 году.
    • Вместимость стадиона превышает 52 тысячи зрителей.

    Источник: ТАСС

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