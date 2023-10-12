Черчесов рассказал об ожиданиях от матча Россия – Камерун

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем товарищеском матче российской национальной команды с Камеруном.

«Игра сборной всегда знаковое событие, тем более дома. Давно не играли с таким соперником. Надеюсь, что зритель придeт. Не знаю, правда или нет, что будет 20 тысяч. Акустика тут хорошая, всe будет нормально», – заявил Черчесов.