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    Черчесов рассказал об ожиданиях от матча Россия – Камерун

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем товарищеском матче российской национальной команды с Камеруном.

    «Игра сборной всегда знаковое событие, тем более дома. Давно не играли с таким соперником. Надеюсь, что зритель придeт. Не знаю, правда или нет, что будет 20 тысяч. Акустика тут хорошая, всe будет нормально», – заявил Черчесов.

    • Матч Россия – Камерун пройдет сегодня, 12 октября. Начало – 19:00 мск.
    • Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11791

      alex1951 12 минут назад

      Акустика?
      Да,Чабан - ты дипломат....ни дать ,ни взять...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      Napaleon Banapart 13 минут назад

      Прогнозов не делает.. За Камерун топит не иначе...

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