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    «Барса» сыграет в Эль Класико в форме с лого Rolling Stones

    «Барселона» проведет матч с «Реалом» в уникальной форме.

    На футболках каталонской команды будет размещен логотип британской рок-группы Rolling Stones. Она выпускает первый за 18 лет альбом – Hackneys Diamonds.

    Игра пройдет 29 октября.

    • У «Барсы» контракт со стриминговым сервисом Spotify.
    • В прошлом сезоне в Эль Класико каталонцы играли в форме с логотипом Дрейка.

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    Источник: RAC1

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    Сегодня, 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3130

      Play 2 часа назад

      Барселона и с логотипом Пари Матч сыграет лишь бы лишний доллар заработать. Мда уж, команда единственная сто лет играла в форме вообще без каких-либо коммерческих надписей, и тут уж решила сразу во все тяжкие. Скоро как у Спартака и ЦСКА будет, что на форме едва место остаётся для эмблемы клуба.

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