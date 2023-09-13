«Барса» сыграет в Эль Класико в форме с лого Rolling Stones

Барселона и с логотипом Пари Матч сыграет лишь бы лишний доллар заработать. Мда уж, команда единственная сто лет играла в форме вообще без каких-либо коммерческих надписей, и тут уж решила сразу во все тяжкие. Скоро как у Спартака и ЦСКА будет, что на форме едва место остаётся для эмблемы клуба.
«Барселона» проведет матч с «Реалом» в уникальной форме.
На футболках каталонской команды будет размещен логотип британской рок-группы Rolling Stones. Она выпускает первый за 18 лет альбом – Hackneys Diamonds.
Игра пройдет 29 октября.
- У «Барсы» контракт со стриминговым сервисом Spotify.
- В прошлом сезоне в Эль Класико каталонцы играли в форме с логотипом Дрейка.