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    «Стад де Франс» освистал Макрона на открытии ЧМ по регби

    Президент Франции Эмманюэль Макрон поучаствовал в открытии чемпионата мира по регби в Париже.

    «Стад де Франс» встретил своего президента свистом.

    • Макрон, 25-й президент Франции, занимает пост с 2017 года.
    • Турнир во Франции продлится до 28 октября.
    • Действующий чемпион мира – ЮАР.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.09.2023 23:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6231

      fakeid 7 часов назад

      как будто в первый раз его так освистали, видели уже и до этого. повышай дальше пенсионный возраст, как один мудак, чьё имя нельзя называть, да ещё больше зулусов завози, чтобы от нормального коренного населения вообще ничего не осталось.

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