как будто в первый раз его так освистали, видели уже и до этого. повышай дальше пенсионный возраст, как один мудак, чьё имя нельзя называть, да ещё больше зулусов завози, чтобы от нормального коренного населения вообще ничего не осталось.
Президент Франции Эмманюэль Макрон поучаствовал в открытии чемпионата мира по регби в Париже.
«Стад де Франс» встретил своего президента свистом.
- Макрон, 25-й президент Франции, занимает пост с 2017 года.
- Турнир во Франции продлится до 28 октября.
- Действующий чемпион мира – ЮАР.