Кокорин рассказал, как относится к «Фиорентине»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался об отношении к нему со стороны «Фиорентины».

«Я вернулся в расположение «Фиорентины» с огромным желанием тренироваться и играть. Остаться в «Фиорентине» на сезон со стабильным местом в составе – это уже другая история, и тут не было особых иллюзий. Тема отдельного разговора.

В любом случае была задача набрать хорошую форму, как бы ни сложилась ситуация. Если честно, сам не ожидал, что всe так удачно пойдeт в плане подготовки к сезону. Не пропустил ни одной тренировки.

Физика, игровые кондиции, уверенность, эмоциональный фон – в «Фиорентине» я всем был доволен как никогда. Для меня очевидно, что готов выходить и играть на этом уровне.

Хочу отметить отношение тренерского штаба и всей команды, болельщиков. В этот приезд мнение обо мне изменилось. В мою сторону пошел позитив. В клубе отмечали, что я в порядке, поддерживали.

За это время «Фиорентина» получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили, что «Кокорин нам нужен». При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация… Но теперь это дело прошлое. Я поблагодарил «Фиорентину» и повторю, что мы очень хорошо поработали летом», – сказал Кокорин.