Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Кокорин рассказал, как относится к «Фиорентине»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался об отношении к нему со стороны «Фиорентины».

    «Я вернулся в расположение «Фиорентины» с огромным желанием тренироваться и играть. Остаться в «Фиорентине» на сезон со стабильным местом в составе – это уже другая история, и тут не было особых иллюзий. Тема отдельного разговора.

    В любом случае была задача набрать хорошую форму, как бы ни сложилась ситуация. Если честно, сам не ожидал, что всe так удачно пойдeт в плане подготовки к сезону. Не пропустил ни одной тренировки.

    Физика, игровые кондиции, уверенность, эмоциональный фон – в «Фиорентине» я всем был доволен как никогда. Для меня очевидно, что готов выходить и играть на этом уровне.

    Хочу отметить отношение тренерского штаба и всей команды, болельщиков. В этот приезд мнение обо мне изменилось. В мою сторону пошел позитив. В клубе отмечали, что я в порядке, поддерживали.

    За это время «Фиорентина» получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили, что «Кокорин нам нужен». При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация… Но теперь это дело прошлое. Я поблагодарил «Фиорентину» и повторю, что мы очень хорошо поработали летом», – сказал Кокорин.

    Новости по теме
    Кокорин объяснил, почему вернулся в «Арис»
    «Игрок-ошибка»: Кокорина жестко раскритиковали в Италии
    «Кокорин – великий футболист»: Колыванов призвал не гнобить форварда 9
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5904

      Питерский князь 45 минут назад

      Как вые.п.ный петух на зоне к обитчикам.
      Вот как он относится к Фиорентине.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11828

      alp 1 час назад

      не верю! кокорин не мог сказать так много и так складно..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21697

      Cleaner 2 часа назад

      Кокорин относится к Фиорентине, как к дойной корове...)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 