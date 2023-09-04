Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прошел проверку на детекторе лжи.

На одном из вопросов полиграф уличил португальца во лжи. Он касался победы его сборной на чемпионате мира.

– Ты когда-нибудь гуглил себя?

– Очень много раз.

– Ты когда-нибудь ел фастфуд?

– Очень много раз.

– Португалия выиграет чемпионат мира?

– Да.

– Ты пересматриваешь свои голы?

– Да.

– АПЛ – самая сложная лига мира?

– Да.

– Ты все еще будешь играть на высшем уровне после 40?

– Да.

По данным полиграфа, на третий вопрос Роналду ответил нечестно, на остальные – честно.