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    • Роналду соврал, отвечая на вопрос о победе Португалии на чемпионате мира

    Роналду соврал, отвечая на вопрос о победе Португалии на чемпионате мира

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прошел проверку на детекторе лжи.

    На одном из вопросов полиграф уличил португальца во лжи. Он касался победы его сборной на чемпионате мира.

    – Ты когда-нибудь гуглил себя?

    – Очень много раз.

    – Ты когда-нибудь ел фастфуд?

    – Очень много раз.

    – Португалия выиграет чемпионат мира?

    – Да.

    – Ты пересматриваешь свои голы?

    – Да.

    – АПЛ – самая сложная лига мира?

    – Да.

    – Ты все еще будешь играть на высшем уровне после 40?

    – Да.

    По данным полиграфа, на третий вопрос Роналду ответил нечестно, на остальные – честно.

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    Источник: Binance

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    04.09.2023 21:30
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