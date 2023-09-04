Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прошел проверку на детекторе лжи.
На одном из вопросов полиграф уличил португальца во лжи. Он касался победы его сборной на чемпионате мира.
– Ты когда-нибудь гуглил себя?
– Очень много раз.
– Ты когда-нибудь ел фастфуд?
– Очень много раз.
– Португалия выиграет чемпионат мира?
– Да.
– Ты пересматриваешь свои голы?
– Да.
– АПЛ – самая сложная лига мира?
– Да.
– Ты все еще будешь играть на высшем уровне после 40?
– Да.
По данным полиграфа, на третий вопрос Роналду ответил нечестно, на остальные – честно.
Источник: Binance