Ди Каприо ел мороженое во время матча МЛС с участием Месси

Игру 40-го тура МЛС между «Лос-Анджелесом» и «Интером Майами» (1:3) посетили десятки знаменитостей.

На матче присутствовали более 40 мировых звезд, среди них: принц Гарри и Меган Маркл, актеры Леонардо Ди Каприо, Эдвард Нортон, Тоби Магуайр, Том Холланд, Джерард Батлер, Оуэн Уилсон, Джейсон Судейкис, Уилл Феррелл, певица Селена Гомес, рэперы Tyga, Nas, B-Real и Bobo, музыкальная группа Rage Against The Machine, баскетболисты Леброн Джеймс, Джеймс Харден, Мэджик Джонсон, басист группы System of a Down Шаво Одаджян.

Ди Каприо засняли на трибунах, когда он ел мороженое.