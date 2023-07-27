«Бавария» интересуется Де Хеа и еще шестью вратарями

«Бавария» продолжает искать нового голкипера.

Мануэль Нойер не будет готов к старту нового сезона, а Янн Зоммер хочет как можно быстрее сменить команду.

В связи с этим мюнхенцы изучают кандидатуры семи вратарей.

Новое имя в трансферном списке клуба – Давид Де Хеа, покинувший «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Также в шорт-лист «Баварии» входят: