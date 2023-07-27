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    «Бавария» интересуется Де Хеа и еще шестью вратарями

    «Бавария» продолжает искать нового голкипера.

    Мануэль Нойер не будет готов к старту нового сезона, а Янн Зоммер хочет как можно быстрее сменить команду.

    В связи с этим мюнхенцы изучают кандидатуры семи вратарей.

    Новое имя в трансферном списке клуба – Давид Де Хеа, покинувший «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

    Также в шорт-лист «Баварии» входят:

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    Источник: Bild

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