«Бавария» интересуется Де Хеа и еще шестью вратарями

«Бавария» продолжает искать нового голкипера.
Мануэль Нойер не будет готов к старту нового сезона, а Янн Зоммер хочет как можно быстрее сменить команду.
В связи с этим мюнхенцы изучают кандидатуры семи вратарей.
Новое имя в трансферном списке клуба – Давид Де Хеа, покинувший «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.
Также в шорт-лист «Баварии» входят:
- Войцех Щесны («Ювентус»)
- Давид Рая («Брентфорд»)
- Яссин Буну («Севилья»)
- Гиорги Мамардашвили («Валенсия»)
- Роберт Санчес («Брайтон»)
- Камил Грабара («Копенгаген»)
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