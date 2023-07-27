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«Бавария» интересуется Де Хеа и еще шестью вратарями

27 июля 2023, 09:09
1

«Бавария» продолжает искать нового голкипера.

Мануэль Нойер не будет готов к старту нового сезона, а Янн Зоммер хочет как можно быстрее сменить команду.

В связи с этим мюнхенцы изучают кандидатуры семи вратарей.

Новое имя в трансферном списке клуба – Давид Де Хеа, покинувший «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Также в шорт-лист «Баварии» входят:

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Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Де Хеа Давид Щесны Войцех Буну Яссин Райя Давид Мамардашвили Георгий Санчес Роберт Грабара Камил
Комментарии (1)
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BlackMurder
1690441810
Либо Рая , либо Мамардашвили, причем грузин встанет в раму не хуже Нойера
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