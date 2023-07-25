У сына Леброна Джеймса остановилось сердце на тренировке

Бронни Джеймс, сын баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса, пережил остановку сердца.
По информации TMZ, инцидент произошел в Калифорнийском университете во время тренировки местной команды.
«Медицинский персонал смог оказать игроку необходимую медицинскую помощь и доставить его в больницу. Сейчас его состояние стабильно, он покинул отделение интенсивной терапии», – говорится в заявлении клуба.
- Сыну Леброна 18 лет.
- Бронни Джеймс считается одним из самых перспективных баскетболистов в мире.
- Его отец – единственный игрок НБА с 10 000 очками, 10 000 подборами и 10 000 передачами.
Источник: TMZ