У сына Леброна Джеймса остановилось сердце на тренировке

Бронни Джеймс, сын баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса, пережил остановку сердца.

По информации TMZ, инцидент произошел в Калифорнийском университете во время тренировки местной команды.

«Медицинский персонал смог оказать игроку необходимую медицинскую помощь и доставить его в больницу. Сейчас его состояние стабильно, он покинул отделение интенсивной терапии», – говорится в заявлении клуба.