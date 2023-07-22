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  • Футболистка Рапино раскритиковала Трампа за хейт в адрес сборной США

Футболистка Рапино раскритиковала Трампа за хейт в адрес сборной США

22 июля 2023, 22:36
3

Футболистка сборной США Меган Рапино недовольна, что Дональд Трамп, будучи президентом в 2019 году, публично критиковал команду за выступление на чемпионате мира.

«Я не считаю Трампа серьезным человеком. И никогда не считала.

Президент США хейтит своих граждан, хейтит команду в твиттере во время самого важного для нее события в жизни. Отвратительное поведение», – считает Рапино.

  • 38-летняя Меган продолжает играть за сборную.
  • На ЧМ-2019 США взяли золото.
  • Рапино брала «Золотой мяч».

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Комментарии (3)
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Oldtrafford83
1690088082
обиженка по жизни!!!
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subbotaspartak
1690097449
Дедушка байден похвалит... если знает что такое футбол. Переименованное регби - не футбол
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