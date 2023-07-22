Футболистка Рапино раскритиковала Трампа за хейт в адрес сборной США

Футболистка сборной США Меган Рапино недовольна, что Дональд Трамп, будучи президентом в 2019 году, публично критиковал команду за выступление на чемпионате мира.
«Я не считаю Трампа серьезным человеком. И никогда не считала.
Президент США хейтит своих граждан, хейтит команду в твиттере во время самого важного для нее события в жизни. Отвратительное поведение», – считает Рапино.
- 38-летняя Меган продолжает играть за сборную.
- На ЧМ-2019 США взяли золото.
- Рапино брала «Золотой мяч».
Источник: USA Today