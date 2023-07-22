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    • Футболистка Рапино раскритиковала Трампа за хейт в адрес сборной США

    Футболистка Рапино раскритиковала Трампа за хейт в адрес сборной США

    Футболистка сборной США Меган Рапино недовольна, что Дональд Трамп, будучи президентом в 2019 году, публично критиковал команду за выступление на чемпионате мира.

    «Я не считаю Трампа серьезным человеком. И никогда не считала.

    Президент США хейтит своих граждан, хейтит команду в твиттере во время самого важного для нее события в жизни. Отвратительное поведение», – считает Рапино.

    • 38-летняя Меган продолжает играть за сборную.
    • На ЧМ-2019 США взяли золото.
    • Рапино брала «Золотой мяч».

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    Источник: USA Today

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    22.07.2023 22:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5418

      fakeid 2 часа назад

      кто-нибудь, скажите ей, что в её стране уже другой президент. пусть и не самый адекватный.

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